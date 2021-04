"Son policías" dice vocero del Ejército sobre fanáticos en campo de entrenamiento militar

“Leales siempre, traidores nunca” gritan un grupo de armados irregulares en un video que circula en redes sociales. En las imágenes los fanáticos muestran su respaldo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “por esos muertos, juramos defender la revolución”, dicen. El jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, coronel Álvaro Rivas, aseguró que no eran tropas militares sino policías.

Este fin de semana, la ex comandante guerrillera Dora María Téllez, publicó en Twitter un vídeo en el que se observa a un grupo de hombres armados en adoctrinamiento político en un campamento de entrenamiento, presuntamente el campo de tiro militar El Papalonal, ubicado a 52 kilómetros al noreste de Managua, en la Paz Centro.

LEER MÁS: Roberto Samcam: Daniel Ortega tiene 105 mil hombres armados para no entregar el poder

“Ni una gota de ejército nacional. Una jefatura indigna y servil que obliga a los soldados a responder las consignas orteguistas en las maniobras del Papalonal. El vídeo habla por sí solo”, escribió Téllez.

Ni una gota de ejército nacional. Una jefatura indigna y servil que obliga a los soldados a responder las consignas orteguistas en las maniobras del Papalonal. El vídeo habla por si solo. pic.twitter.com/QsdBaeqBrX — Dora María Téllez (@DoraMTellez) April 25, 2021

En una entrevista a LA PRENSA, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua (EN), coronel Álvaro Rivas, aseguró que no eran tropas militares sino policías “Tenga la plena seguridad, que no son nuestras tropas, son de la Policía Nacional. Hay personas inescrupulosas e irresponsables que calumnian y divulgan información a la ligera, sin consultar al respecto”

Inmediatamente, el reportero cuestionó al vocero del Ejército “Si usted dice que son oficiales de la policía, entonces ¿la Policía estaría faltando al principio de ser apolítica? “Bueno, yo respondo por la institución, corresponde (esa respuesta) a la autoridad competente”

“Ejército ciego”

En 2018, el régimen sandinista armó grupos paramilitares para desmontar los tranques en la “Operación Limpieza”, pese a que la Constitución Política prohíbe grupos armados irregulares. La institución castrense no desarmó a estos grupos; por el contrario, es señalado de facilitar armas.

SEGUIR LEYENDO: Autores de operación limpieza y ejecuciones extrajudiciales serán sancionados con Ley Renacer

La semana pasada, el ex vicepresidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, sostuvo que el armamento utilizado en la represión es de uso militar "Tengo la percepción que las armas efectivamente eran armas del Ejército, eso es una cosa que es muy difícil de negar, ustedes tres lo saben (los periodistas), lo cual implica algún grado de participación, haber dado armas, haber dado armas a la policía y paramilitares, ellos han dicho que no, que esas armas salieron de la calle y que no fueron ellos que la dieron, pero es algo que hay que investigar más a fondo"

LEER MÁS: Rafael Solís confirma uso de armas del Ejército en masacre y francotiradores, la orden era matar

Al respecto, el vocero del Ejército expresó a La Prensa que no existe un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades de orden público. “Hacemos un llamado a nuestro pueblo para que no se deje manipular por las campañas calumniosas contra este ejército, que está al servicio de todos los nicaragüenses, sin distingo de ninguna naturaleza”.