Rosario Murillo invoca paz y no venganza, tras sanciones de Londres a tesorero del FSLN

Tras las sanciones que impuso el Reino Unido a Francisco "Chico" López, Tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por abusos de corrupción y violaciones de derechos humanos, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo aseguró que el camino es la “paz” y no la “venganza”, al mismo tiempo, llamó a dejar a un lado el “odio”, “rencor” y “resentimiento”.

“La paz es el camino y es la hora de la paz (...) Dios sálvanos de la amargura, libéranos del yugo de la ira, de la desgracia, del desamor, de la indiferencia, del desprecio, libéranos de la grosería, de la vulgaridad, de la envidia, del egoísmo, del odio todos tenemos como seres humanos imperfecciones (...) ese odio con que vemos que se puede hablar sin imaginar el daño que hace a quienes manifiestan odio, rencores, resentimiento y afanes de venganza ,que nos libere señor de esos afanes de venganza que no aplican en esta Nicaragua bendiga donde el odio no pudo, ni podrá, pero eso no puede llamar a la venganza a nadie, a nadie”, manifestó Murillo.

LEER MÁS: Nelson Lorío denuncia torturas psicológicas en el Chipote, policías le mostraban videos del asesinato de su hijo

La semana pasada la Asociación Madres de Abril (AMA) denunció que sus integrantes son víctimas de "terrorismo de Estado", tras una violenta detención en un evento en memoria de Franco Valdivia, quien murió de un disparo cuando protestaba contra Daniel Ortega.

En su acostumbrada alocución, la vicemandataria pidió dejar los discursos “falsos” y la “mentira”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que la represión estatal dejó 328 muertos.

“Vivimos con el corazón lleno de confianza en Dios, aquí vivimos la paz, somos encuentro, reflexión queriendo ser mejores cada día porque somos imperfectos y podemos mejorar aunque sea un poquito cada día y queriendo hacer lo mejor (...)dejar atrás el egoísmo, la grosería, la vulgaridad, el desprecio, el desamor que empequeñece, es la hora de pensar en Nicaragua (...) dejar atrás el egoísmo, la avaricia, la egolatría, el egocentrismo, esa pomposidad vacía, inútil, dejar atrás las palabras vanas, ilusas, los discursos falsos, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, alentar una cultura de paz no de violencia”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: Ejército de Nicaragua rechaza señalamientos de exmagistrado Rafael Solís

La esposa de Daniel Ortega también pidió que Nicaragua sea libre de “injerencia” e intromisiones” “Hay de aquellos que se sientan súbditos de poderes materiales pues algunos se sienten superiores porque creen ser dueños de poderes materiales, eso, es absolutamente efímero (...) Nicaragua sea libre de todos los males, de pobreza, sea libre de indiferencias, de miserias humanas, sea libre de intromisión”, dijo.

“Chico” López es el séptimo funcionario del régimen de Daniel Ortega sancionado por el Reino Unido lo acusan de desviar fondos públicos a “empresas falsas y proyectos inflados”.

“López Centeno fue un alto funcionario público y vicepresidente de la empresa estatal Albanisa. Fue presidente de la empresa estatal Albanisa. Ha estado implicado en graves casos de corrupción al presidir la apropiación indebida durante su dirección en la que se desviaron fondos públicos a empresas falsas o proyectos inflados. Ha sido responsable de graves actos de corrupción y los ha facilitado o apoyado. Esto privó al Estado nicaragüense y a sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo”, indicó el Gobierno británico al emitir la sanción.