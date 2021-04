Último adiós a la periodista Ileana Lacayo, líder en el gremio, defensora de las libertades en Nicaragua

Bajo asedio policial despidieron familiares, amigos y periodistas a la destacada reportera Ileana Lacayo Ortiz, quien tenía más de 20 años defendiendo el derecho a la información y a la libertad de expresión en Nicaragua.

En Bluefields, la despedida de la periodista comenzó desde su vivienda, luego se trasladó al patio de la Catedral Nuestra Señora del Rosario en una misa en honor a Lacayo donde familiares y colegas dedicaron unas palabras para recordar su trabajo y personalidad.

“Era una líder para muchos de nosotros y así fue, aprendí a editar en computadora con el programa que para muchos fue nuestro primer programa, siempre estoy agradecida profundamente con Ileana, fue una mentora y en cualquier necesidad ella nunca nos dijo no, gracias por compartir estos momentos tan duros y tan difíciles para despedirnos de Ileana, gracias a la familia por haberla criado y haber hecho de ella una gran mujer con valores, con principios, no me queda más que decir ¨Ileana me gusta el azul celeste de tus ojos, me gusta el azul celeste de tus ojos aunque ya se apagaron´´” expresó Jessileth Henríquez.

Lacayo falleció la mañana de este jueves 29 de abril de un paro cardíaco, luego de ser intubada y permanecer un día internada en el Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields.

Aunque Lacayo presentaba síntomas de Covid-19, los médicos refirieron que era neumonía. Su familia solicitó la prueba oficial para descartar el virus, pero el equipo médico solo les dijo que había sido negativa.

Ileana Lacayo, fungía como miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, (PCIN) y organizó a los periodistas independientes exiliados en Costa Rica.

Una periodista incansable y comprometida con el gremio periodístico, fue la primera en reportar el asesinato contra el colega blufileño Ángel Gahona en abril 2018.

Lacayo es la tercera periodista que fallece a causa del coronavirus, el periodista Sergio León de radio La Costenísima en Bluefields y Gustavo Bermúdez de Radio Corporación en Managua, fallecieron por esta misma causa. El periodismo nicaragüense se encuentra de luto por la pérdida irreparable de estos tres destacados comunicadores.