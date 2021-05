Policía en Quilalí prohíbe reuniones a dirigente de CxL

La dirigente ciudadana ha recibido constante asedio e intimidación por parte de miembros del FSLN en Quilalí.

El jefe de la delegación policial del municipio de Quilalí se presentó a la casa de Daniela Valenzuela, Secretaria Departamental del Partido Ciudadanos por la Libertad de Nueva Segovia, para advertirle que no podía realizar ninguna reunión en su vivienda con los líderes de nuestra organización política.

Valenzuela detalló que al momento que preguntó al uniformado ¿por qué? no podía reunirse con los líderes territoriales si pertenecen a un partido organizado y tienen el derecho de realizar sus reuniones organizativas, más aún en un año electoral, donde trabajan en la defensa del voto, este sólo se limitó a decirle que era una orden que venía de “arriba.”

La dirigente ciudadana ha recibido constante asedio e intimidación por parte de miembros del FSLN en Quilalí.

“Nosotros teníamos planificado reunirnos este primero de mayo, con nuestro Fiscal Nacional, Augusto Valle, para compartir información del proceso de unidad que se promueve a través de la Alianza Ciudadana y la importancia del trabajo organizativo de la defensa del voto”, denunció la dirigente opositora.

Valenzuela le hizo ver al jefe policial, porque a los miembros del partido sandinista no les bloquean las reuniones que realizan en plazas públicas e instituciones del Estado y por el contrario les brinda seguridad.

“El jefe policial me dijo que sólo podíamos realizar nuestras reuniones en la casa del partido, pero esto es arbitrario, porque no pueden limitar nuestro trabajo, además conocemos que en las casas departamentales de Granada y Carazo los uniformados no permiten los encuentros de los miembros de nuestra organización”, expresó Valenzuela.

En la imagen: Danelia Valenzuela junto a líderes de Ciudadanos por la Libertad de Nueva Segovia, estas reuniones han sido prohibidas por la policía sandinista.

El profesor Luis Emilio Bustamante, Presidente Departamental de Ciudadanos por la Libertad de Nueva Segovia, catalogó de preocupante la acción policial de impedir que dirigentes del municipio de Quilalí puedan realizar sus reuniones partidarias.

“Es sumamente preocupante el trabajo que viene realizando la policía de impedir que realicemos nuestras reuniones de carácter administrativa, más aún en un año electoral, donde debemos trabajar en los equipos de defensa del voto, por el contrario vemos, como el partido sandinista trabaja con todas las comodidades utilizando los recursos del Estado; estas acciones violatorias sólo ocurren en dictadura”, denunció el dirigente opositor.

La policía sandinista no permite que los miembros de la directiva departamental de Ciudadanos por la Libertad de Nueva Segovia puedan movilizarse a los municipios, para sostener encuentros con los directivos municipales, porque las patrullas los retienen en las vías y los obligan a retornar a la ciudad de Ocotal.

