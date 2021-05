La abogada de presas y presos políticos y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, denunció en su cuenta de twitter que el Ministerio de Salud, le negó el examen del covid-19. Martínez explicó que presentó síntomas de coronavirus y para confirmar si está contagiada se dirigió a una unidad de salud pública para que la atendieran. En Nicaragua solo el Ministerio de Salud, tiene las pruebas para el covid-19.

"Se me ha negado el derecho a saber si soy portadora de COVID19. Presento los síntomas, tengo factores de riesgo, asistí a una unidad de salud pública, pasé 8 horas esperando para que me atendieran. No me hicieron la prueba y no se me explicó porque no la hacían" denunció Martínez.

Además de Martínez su asistente también está con los síntomas de coronavirus y se están asistiendo en sus respectivas viviendas.

46 muertos de covid en 6 días

El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 de Nicaragua reportó este sábado 364 nuevos casos sospechosos de la covid-19 y 46 fallecidos más con síntomas del coronavirus o por neumonía en la última semana.

Con esos datos, Nicaragua llegó a un total de 14.170 contagios sospechosos y 3.101 fallecidos desde el inicio de la pandemia hace más de un año, según los registros de ese observatorio, una red de médicos y voluntarios de todo el país centroamericano.

Las cifras que maneja esa entidad son superiores a los registros brindados por el Ministerio de Salud, que hasta el martes pasado reportaba 6.918 casos confirmados y 182 fallecidos.

El régimen que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar la cifra de casos confirmados, las muertes y recuperados.

Asimismo, el observatorio indicó que 961 trabajadores de la salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de la covid-19, entre ellos 123 que han fallecido, desde que se declaró la pandemia.

"Esta semana se reportan 63 nuevos casos y 3 nuevas muertes sospechosas entre el personal de salud", precisó la entidad.



En su informe, el observatorio indicó que del 22 al 28 de abril pasados "ha sido la semana que más casos se han reportado desde el inicio del 2021".