Continúan violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, 100% Noticias y Confidencial confiscados

En ocasión del día mundial por la libertad de prensa, en Nicaragua continúan las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, reconoció el “valor” y “entereza” de los periodistas, especialmente a los medios cerrados de manera violenta y arbitraria como 100%Noticias y Confidencial.

“100% Noticias y Confidencial son un baluarte de la libertad de libertad de prensa que junto con todos los periodistas perseguidos y amedrentados que no han podido silenciar como Kalúa Salazar, David Quintana, con las penas por injurias y calumnias, todos los periodistas que están prácticamente resistiendo, demandando, exigiendo y sobre todo ejerciendo su derecho desnudo ante el mundo la barbarie que está ejecutando Daniel Ortega contra la libertad de prensa”, Núñez.

LEER MÁS: Monseñor Álvarez aboga por una nueva forma de hacer política, sin confrontación

La ex guerrillera, Dora María Téllez, expresó que los nicaragüenses no tienen derecho a la libertad de expresión, en el caso de los periodistas no tienen derecho de ejercer la libertad de prensa, es decir a informar al pueblo lo que sucede en el país.

“Siempre hay amenazas sobre la libertad y la integridad del periodismo nacional, sobre la vida de los periodistas de todos los medios televisivos, radiales, incluso de redes sociales, hay amenazas a las familias de periodistas, es decir todo eso es parte del encarcelamiento de la libertad de prensa que el régimen del Ortega Murillo tiene contra la prensa”, manifestó Téllez

La analista considera que pronto se va a recuperar la libertad de prensa “100% Noticias, Confidencial y Esta Semana van a poder recuperar su medio de trabajo, sus locales, todo ha sido confiscado en absoluta ilegalidad, un robo verdadero como absolutos ladrones y ahora que le han hecho la faramalla entregárselo al Minsa”, dijo

SEGUIR LEYENDO: Coalición Nacional presenta a los seis precandidatos presidenciales, insistieron en la unidad

La periodista María Lilly Delgado presentó el proyecto “Huellas de Impunidad” que busca contribuir a la memoria histórica a través de reportajes especiales sobre la situación de violación sistemática de los derechos humanos en el país.

“Estaremos estrenando un reportaje que se llama “El gran asalto de Ortega al periodismo independiente” pero queríamos ir mostrando un adelanto, una visualización que hemos hecho sobre las agresiones que se registraron en el año 2018. El análisis de datos del año 2018 refleja que se registraron 298 agresiones en total 145 periodistas fueron agredidos entre abril y diciembre del 2018”, explicó Delgado.

📣Presentamos “Huellas de Impunidad” un proyecto innovador creado por prestigiosos periodistas independientes que busca contribuir a la memoria histórica de #Nicaragua.

https://t.co/SQPpJB29aR pic.twitter.com/LArNYMtCrV — Huellas de Impunidad Nicaragua (@HuellasNi) April 30, 2021

La recopilación de datos retomados de los archivos de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registran “intimidación, agresiones y hasta robo de equipos, cámaras de vídeo o celulares, 86 fueron ejecutadas por militantes del partido FSLN y 73 por paramilitares de acuerdo al análisis de Huellas de la Impunidad, los medios más agredidos están 100% Noticias con 44 agresiones, La Prensa 40 agresiones, Confidencial 26, Canal 10 con 20 agresiones, Radio Corporación con 15 agresiones, Canal 12 con 14, Radio Darío con 14 agresiones, El Nuevo Diario que cerró con 13, Artículo 66 con 12 y FreeLancer 6 agresiones”, explicóla periodista.