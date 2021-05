Apagón informativo: innovar para informar y ser una luz en la oscuridad en Nicaragua

Para evadir los cercos, las noticias llegan hasta en forma de podcast a Nicaragua, en medio del declive de las radios y medios independientes locales.

Paola Celeste Torres, del medio informativo Sin Censura de León, en Nicaragua, explica resuelta sus razones para seguir adelante con su labor de periodista después de haber sobrevivido al incendio de Radio Darío: “Las llamas no destruyeron nuestra voz, la libertad de expresarnos y continuar con firmeza divulgando los acontecimientos”.

Contó que “lamentablemente”, debido al incidente, perdieron muchas cosas materiales, el equipo, computadoras, micrófonos. “Pero luego de ese ataque terrorista la libertad de expresión continuó firme, creo que aún más firme, ese deseo por informar, por decir aquí estamos los periodistas, hemos sobrevivido a este ataque en contra de la libertad de prensa. No han acabado la libertad de prensa porque nosotros seguimos de pie”, resalta Torres.

El equipo de Sin Censura trasladó a una red social en Internet el trabajo que habían desarrollado en un medio convencional. “Teníamos un radio periódico, al ver que nuestro espacio no podía continuar a través de la radio, decidimos mudarnos a esta plataforma de Facebook, una de las más seguidas por las personas en León y el medio de preferencia para informarse en esta ciudad”, relata.

“No pudimos continuar nuestro trabajo del radio periódico a partir de la crisis de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en León. La Dirección de la radio nos notificó que debería cerrar el espacio informativo por tocar el tema político y que penosamente iban a cerrar noticiero Sin Censura sin opción a darle continuidad”, agrega.

El hecho de que muchos en León buscan informarse a través de Facebook les hizo pensar en esa plataforma. Pero sobre todo porque era difícil que una radio en León les abriera un espacio o se los vendiera, para desarrollar un radio periódico que abordaría esencialmente el tema político.

“Sin Censura ha crecido como una plataforma con noticias de preferencia local, nuestro enfoque es León y los acontecimientos de León, tenemos alrededor de 120.000 seguidores. Las noticias que nosotros transmitimos a través de esta página tienen reacciones inmediatas. Una vez que nosotros publicamos las noticias en nuestro medio vemos que la ciudadanía, los seguidores, actúan a lo inmediato”, explica Torres.

“Aquí no hay libertad de prensa, hay libertinaje”

Pese a testimonios similares al ofrecido por Paola Celeste, el gobierno que lidera el presidente Daniel Ortega ha reiterado que sí respeta la libertad de prensa. Funcionarios consultados sostienen incluso que en su labor algunos medios “hasta se cae en el libertinaje”.

El diputado oficialista Wilfredo Navarro, señaló a la Voz de América que en el país “los medios inventan noticias y dicen cualquier grosería (...) Los periodistas dicen lo que quieren. Inventan lo que quieren", dijo Navarro en un ataque frontal a los medios locales.

"Informando pese a las adversidades"

Realizadores de Sin Censura consideran que cuentan con un público variado, porque aunque la mayoría de los perfiles corresponden a jóvenes también los siguen personas adultas. Su audiencia según las estadísticas incluye a los nicas, sobre todo de León, que actualmente residen en Miami, otras ciudades de Estados Unidos, así como en España.

“Las personas tienen el acceso a la información a través de las plataformas digitales, es algo que es global, que es mundial y accesible. Anteriormente nos buscaban a nosotros a través de la frecuencia radial, al no poder hacerlo todos esos seguidores y personas con deseos de hacerlo, de informarse, nos buscaron, buscan la noticia y precisamente fue donde encontraron a este grupo de jóvenes periodistas que decidimos no cerrar nuestro espacio y continuar pese a todas las adversidades informando a la población”, explica Torres.

Noticias en podcast, alternativa innovadora

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro otorgó el “Premio a la Innovación”, al noticiero Primer Orden, transmitido en plataformas de podcast.

José Rodríguez Cardoza, creador de Primer Orden, graba diariamente un pequeño resumen de noticias sobre todo lo que acontece en Nicaragua en una pequeña habitación improvisada como estudio de radio y luego lo distribuye en múltiples plataformas.

Rodríguez armó su estudio en una habitación en la que conserva objetos de su abuelo, un destacado médico, amante de la fotografía y el cine y pionero en la enseñanza didáctica multimedia.

“Mi abuelo hacia filmaciones de las operaciones para poder distribuirlas como material didáctico a sus estudiantes. Fue adquiriendo bastantes equipos fotográficos, de cine y equipos de audio para mejorar su material, creo que de ahí mi admiración y deseo de innovar”, señala Rodríguez

El noticiero Primer Orden, inicialmente surgió como un pasatiempo de este joven en 2018, debido a que su trabajo no le permitía dedicarse “de lleno al periodismo que fue lo que estudié”, pero con la pandemia se dio la oportunidad de formalizar este proyecto.

Relata que vio la necesidad de atrapar un segmento joven que está en plataformas de podcasting, que junto a las redes sociales son aliados de los reporteros.

Agrega que desde su fundación el formato ha variado. “Actualmente es un poco más adaptado a las necesidades de las audiencias; de informarse en pocos minutos, es decir en los primeros seis minutos ya conocés cuál es la situación en Nicaragua”, señala.

A la fecha el noticiero Primer Orden cuenta con un equipo de cinco personas que diariamente de una u otra forma colaboran para producir el contenido.

De la radio al podcast

Javier Bermúdez trabajó por varios años en una emisora local de Nicaragua, sin embargo, apostó a quedarse trabajando únicamente con el noticiero Primer Orden.

“Primer Orden es una plataforma innovadora que viene a refrescar la información de una manera tecnológica. Anteriormente yo estuve trabajando en un medio tradicional, es prácticamente lo antiguo, que de alguna manera viene y se desarrolla para un público especifico, es decir para personas mayores. Es diferente porque trae una propuesta fresca y viene a informarte y no desesperarte con tanto palabreo”, enfatiza Bermúdez.

Considera que uno de los retos es sintetizar la información a un minuto o un minuto y medio máximo.

Innovar en medio de la adversidad

La innovación no se da únicamente con plataformas nuevas, sino en la forma de sobrevivir de medios tradicionales, como lo han hecho Radio Darío y Radio Comoapa, que continúan con su servicio a la población, aún con las limitaciones, bajo asedio, amenazas, allanamientos y con la posibilidad de que en cualquier momento el gobierno dé órdenes de cerrarlas. En ambos casos además de utilizar la frecuencia radial, ya han empezado a arar el terreno en redes sociales y sitios web para tener un mayor alcance.

Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío en León, expresa que admira la capacidad de su equipo para escribir artículos, locutar, informar, transmitir, etcétera, teniendo a paramilitares, antimotines, policías y la amenaza fuera de la radio. Además, los periodistas se han convertido en profesionales más completos por trabajar todos los formatos.

“Lo veo como una gran oportunidad y un complemento del medio en que vos trabajás, que si podías llegar a 50.000 personas, ahora podés llegar a 100.000 o 150.000, tu capacidad de cobertura y alcance creció, no nos definen las fronteras, no nos define una licencia que nos dice básicamente que tenés que trabajar para el occidente del país”, dice Toruño.

La cooperación y apoyo entre colegas, la asociación con otros medios de comunicación, son valores agregados en las actuales circunstancias: "Se terminaron las fronteras entre el uno y el otro", admite Toruño.

Radio Camoapa, por su lado, continúa su labor con pocos realizadores y colaboradores. “Tenemos una red de amistades que están ahí, nos ayudan y nos apoyan, gente que de repente nos manda alguna contribución, algún apoyo, que nos contrata, muchos de nosotros no ganamos absolutamente nada, no tenemos salario, simplemente estamos ahí porque creemos en el proyecto (...) Hasta que no nos cierren vamos a seguir hablando y dándole voz a la gente”, dijo desde eñ exilio la cofundadora del medio.

Por su parte, Torres de Sin Censura, indica que cuando hicieron acuse de recibo de la Ley de Ciberdelitos entendieron que debían ser cautelosos. “No sabemos lo que puede ocurrir y hemos visto el ejemplo a través de otros colegas a los que se les ha aplicado leyes anteriores, acusándolos de difamación, calumnia y reciben una condena, aun cuando ellos no han cometido ese delito”.

Pese a que admite que esta ley es una herramienta para castigar a los medios y periodistas, sostiene que lo aconsejable es la cautela pero dejar al lado el miedo: “Si nos dejamos vencer por el miedo vamos a cerrar y ¿qué será de los medios de comunicación? La población es la más afectada".

Los jóvenes que impulsan Primer Orden señalan que el formato de podcast tiene muchas ventajas, aunque tienen claro que aun así no escapan de la censura que el oficialismo intenta poner al periodismo nicaragüense.

“La ventaja es la tecnología, el internet. Si vos sintonizás la radio y te perdiste la noticia que querías escuchar, ni modo, pero en un podcast tenés la ventaja que podés regresarlo cuantas veces querrás, volverlo a escuchar, compartirlo e incluso poder descargarlo y escucharlo en otro momento del día que vos estés disponible”, sostiene Bermúdez.

No obstante, revela, como el resto de los periodistas padecen de las amenazas, asedio policial y falta de apoyo económico para sostenerse. “Vos vas a una conferencia a sacar una entrevista y te encontrás con los aparatos policiales, son masivos”. Por otro lado, añade que tienen la desventaja de que en ciertas plataformas su contenido es denunciado para que no puedan divulgar el noticiero.

También la sostenibilidad es un riesgo latente, afirman. “Yo creo que el podcast es una excelente herramienta precisamente para combatir, derrotar la censura, pero aun así no escapamos de las estrategias estatales”, agrega.

El periodismo no es rentable

Docentes de comunicación de universidades privadas en León manifestaron que hay un desencanto por estudiar periodismo. Tanto, que en 2018 se reportó un nuevo ingreso de poco más de 80 estudiantes y en nuevo ingreso de 2021 tenían solo tres alumnos.

Señalan que muchos estudiantes se han desilusionado al ver la represión policial. “Van a paseo o gira, les decimos que hagan imágenes de recursos. Pero ellos experimentan en carne propia cuando llega la policía o un determinado personaje a decirles qué estás haciendo o para qué es. Enséñame la foto, dame carnet”, relatan.

Sumado a este desencanto -agregan- está que muchos no ven el periodismo como una carrera rentable y expresan: “Si fueras periodista en León tendrías que hacer otra cosa, porque no se sobrevive de periodismo en León”.

En este tema coincide Torres de Sin Censura, quien señala que consolidar un proyecto informativo, implica la necesidad de invertir económicamente para movilización, equipos, para cualquier otra cosa que el trabajo demande. “Y al no contar con el recurso económico, querramos o no, querramos hacerlo de corazón también nos vamos a ver limitados y se va a hacer imposible”, dice.

“Al perder patrocinadores, nuestras publicidades, llegó una etapa en la que tuvimos que asumir nosotros mismos por nuestro proyecto (...) adquirir un micrófono, un trípode empezó a salir del bolsillo de nosotros. Tuvimos que migrar a otros trabajos alternos para poder subsistir como personas y como periodistas”, agrega.

Amar el periodismo y aportar a la sociedad

En medio de tantos problemas, la pregunta pareciera ser: ¿por qué ser periodista en estas circunstancias?

Torres así lo resume: “Yo lo recomendaría porque esta es mi pasión pese a todo. Pese a haber estado en el momento que incendiaron Radio Darío, de haber visto ese ataque terrorista en contra de la libertad de expresión. Soy una de las sobrevivientes del ataque a Radio Darío junto a los colegas de Sin Censura.

“Llegar a quemar una radio con todos los periodistas que nos encontrábamos adentro pretendiendo quitarnos la vida. Sin embargo amo esta carrera, me gusta esta carrera y sé que la gente necesita información y mientras no haya otra persona ahí va a estar Paola, Carlos, Sin Censura, haciendo esa función en beneficio de la sociedad”, agrega.

Para Torres la solución es continuar innovando: “Aquellos que amamos y sentimos la pasión por este trabajo sabemos que debemos continuar y que hay canales, hay vías por las cuales lo podemos hacer. Esas vías hay que buscarlas, hay que agotarlas (...) tenemos que buscar esos espacios".

“Nos cierran uno, tenemos que buscar el otro, porque la ciudadanía de una u otra manera necesita informarse, nosotros como periodistas necesitamos tener acceso a la información pública. Algo que es muy difícil en el panorama, en el contexto actual, sin embargo tenemos que luchar”, concluye.