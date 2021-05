CPDH desmiente a régimen: defensor Eber Acevedo no posee antecedentes penales

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, rechazó a través de una conferencia de prensa las acusaciones emitidas por la procuradora de la república del régimen, Wendy Carolina Morales Urbina, quien señaló al abogado Ebert Acevedo de poseer antecedentes delictivos.

“Me encontraba observando la conferencia que había con la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la procuradora general de la república expuso que estoy siendo investigado por una serie de delitos entres ellos los delitos de estafa, hurto. Me asusté e inmediatamente procedí a ir a buscar un récord policial porque no sé si al decir esto ella podía tener una orden de captura" manifestó Acevedo quien considera que por ser defensor de presos políticos está expuesto al sinnúmero de delitos que "inventan" a la población que se oponen a Daniel Ortega.

"Al sacar mi récord policial, no hubo mayor sorpresa, aparece limpio, yo nunca he tenido problema con la policía. Ebert Acevedo Villachica es una persona íntegra, trabajadora” expresó el abogado.

Por su parte el abogado Denis Darce manifestó que “en su intervención la representante del Estado afirmó que Ebert Acevedo tenía causas de investigación abiertas y parte de eso había sido una justificación para detener al equipo de CPDH el 29 de abril en la zona de Ochomogo y evitar que el equipo se movilizara a realizar su trabajo, hicimos el llamamiento ante la misma Corte IDH de que el Estado de Nicaragua al hacer ese señalamiento estaba violentando el principio de presunción de inocencia que toda persona tiene a través de la constitución política ya que el doctor Acevedo nunca ha sido informado sobre tal situación” dijo Darce de la CPDH.

Acusación de PGR

La representante del régimen de Daniel Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Wendy Morales, como justificación de la detención de los defensores de la CPDH en el sector de Ochomogo, Rivas acusó al Dr. Acevedo para justificar la retenciónn policisl de los defensores.

“Quiero hacer alusión que el ciudadano Ebert Oswaldo Acevedo Villachica, registra antecedentes policiales, no de hoy, no de ayer, ni del año pasado, registra antecedentes policiales desde el 2016, por falta contra el patrimonio y esta siendo investigado y no se detuvo en ese momento por los delitos de hurto, estafa y apropiación de menor cantidad en el 2016, la policía hizo su labor de detención a como lo hacen en cualquier país del mundo para verificar en las carreteras” dijo la funcionaria.