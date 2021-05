BBC Mundo destaca el drama de familia nicaragüense obligada a emigrar a EEUU por razones políticas

8:16 a.m.

En un reporte de la cadena internacional BBC se informó que cientos de migrantes centroamericanos, entre ellos una familia nicaragüense que piden asilo en Estados Unidos han sido liberados y han iniciado sus primeras gestiones de regularizació en un pequeño y aislado pueblo llamado Yuma, en Arizona.

Adrián es uno de los compatriotas que junto a su familia se encuentra en Yuma. Esta familia ingresó sin autorización a Estados Unidos, pidiendo asilo político.

“Venimos principalmente buscando un bienestar para nuestros hijos y por la situación política que está pasando ahorita nuestro país, también eso nos presionó para venirnos” dijo Adrián.

Se conoce que la familia de Nicaragua tiene como destino final Florida donde viven la madre y hermana de Adrián, sin embargo, las autoridades estadounidenses manifiestan que la situación en el aumento de números de migrantes que están llegando a su país les sobrepasa.

El nicaragüense manifestó que intentaron hacer las cosas bien y entrar de forma legal pero las circunstancias en las que se viven en Nicaragua los obligaron actuar de esa manera, “si tu hablas mal te echan preso, te marcan tu casa, hay una frase que ponen PLOMO, PLOMO” dijo Adrián.

“Estamos ante la peor situación que hemos tenido jamás, no me preocupan los migrantes llegando, me preocupa el aspecto de seguridad pública de éstos” dijo el Sheriff del condado de Yuma Leon Wilmot en declaraciones a la BBC.

Por su parte el agente de la patrulla fronteriza Vincent Dulesky, señala que “a diario vemos entrar de 350 a 400 migrantes cruzando. Así que la tarea de retenerlos hasta terminar de procesarlos se ha vuelto un reto, ahora mismo nos han provisto de una infraestructura temporal para mantener a 250 migrantes, así que eso nos está ayudando inmensamente” agregó.

Los ciudadanos están en Yuma donde han sido liberados por la Patrulla Fronteriza después de haber sido detenidos tras cruzar la frontera desde México sin autorización. Esta es una ciudad sin estación de autobuses ni albergue, los propios vecinos decidieron salir al paso y encontrar soluciones para los recién llegados.