Dictadura quita residencia a Fray Damián Muratori, encargado del santuario del padre Odorico D' Andrea

Yo lo veo desde el punto de vista de derechos humanos muy feo, te aplican una sanción y no te dicen el porque de esa sanción, es completamente absurdo, eso es lo que me entristece no tanto la sanción sino que no viene motivada , yo he trabajado por el desarrollo de una nación, me parece tan extraño que por una parte me quitan la residencia y por otro lado me dan 90 días para estar en el país

La dirección nacional de Migración y Extranjería de Nicaragua notificó el viernes pasado 30 de abril la revocación de su estado migratorio al sacerdote Franciscano Fray Damián Cosme Muratori, encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y Vice Postulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D' Andrea.

90 días fue el plazo de estancia, que aún se desconoce si será renovable, que la dirección de migración notificó a Fray Muratori.

Este hecho ha provocado indignación y preocupación en la población católica de San Rafael del Norte dado a que esté misionero Italiano que llegó al país en 1976, ha desgastado alma y cuerpo en distintas ciudades, desde el año 2000 ha trabajado arduamente en San Rafael del Norte como encargado del actual Santuario Franciscano El Tepeyac y llevando en sus hombros la causa de Beatificación del Apóstol del Norte en las montañas del Norte de Jinotega.

“La gente está enardecida ya se está movilizando, es una voz de parte de la población y se siente afectada por esa decisión

“Puede ser por mis prédicas que yo hago cada domingo en el santuario, porque cada domingo viene gente de toda Nicaragua

