Opositor Freddy Navas sigue preso en su casa, la policía le impide salir

El excarcelado político Fredy Navas, líder del movimiento campesino en Nicaragua, a través de su cuenta en Facebook, publicó un video en el que se evidencia a agentes de la sancionada policía sandinista, impidiéndole salir de su domicilio, cuando a éste lo llegaron a traer en un vehículo. Tres oficiales lo detuvieron al salir del portón de su casa le prohibieron subirse al vehículo, y lo despojaron de su celular con el que grababa lo ocurrido.

Navas en su publicación manifiesta que tiene rededor de 8 meses de estar siendo asediado y viviendo casa por cárcel.

Recuerde Leer: CPDH desmiente a régimen: defensor Eber Acevedo no posee antecedentes penales

“Hoy 10 de mayo ya casi 8 meses de tener casa por cárcel. Algunos no me creen el amigo Arellano llego a traerme, el pobre salió disparado con unos motorizados detrás de él ,y yo ya tengo 3 patrullas y ANTIMOTINES en mi cuadra , pero esto no tiene retroceso , el cambió se ACERCA no hay manera de determinar VIVA NICARAGUA LIBRE” manifiesta la publicación del excarcelado político.

Freddy Navas estuvo privado de libertad por más de seis meses, en el contexto de la criminalización a la protesta en Nicaragua desde 2018, puesto en libertad con la supuesta ley de amnistía impulsada por el régimen de Daniel Ortega.

El líder campesino se sumó a las manifestaciones sociales en abril del 2018 por las reformas al seguro social y el despliegue de violencia estatal contra estudiantes y manifestantes pacíficos.

Lea Más: Golpean a reo político Wilmer Mendoza, lo trasladan a celdas de máxima seguridad

Navas, fue secuestrado el sábado 17 de noviembre de 2018, por la Policía Sandinista mientras se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Villa Venezuela, en Managua.

El líder campesino había sido condenado por el régimen de Daniel Ortega a mas de 200 años de prisión pese que el código procesal penal de Nicaragua estipulaba a 30 años como pena máxima.