Minsa reporta aumento en casos y una muerte por covid-19 en la última semana

Managua, 11 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este martes que 97 personas se contagiaron con la covid-19 en los últimos siete días, lo que muestra un repunte de casos confirmados con respecto a las últimas semanas, y también registró un muerto a causa de la enfermedad, para sumar 184 desde el inicio de la pandemia.



Desde el miércoles de la semana pasada hasta lo que va de este martes hubo un nuevo fallecido atribuible a la covid-19, para alcanzar los 184, y 97 nuevos casos confirmados o probables, para totalizar 7.106, de acuerdo con el reporte oficial.

Según los datos oficiales, desde octubre pasado la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana, de manera constante.



No obstante, según el Ministerio de Salud, en los últimos 7 días "se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", aunque no especificó ni la cantidad ni si los pacientes estaban diagnosticados con coronavirus.



Según el informe de las autoridades de salud, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha han "dado seguimiento responsable y cuidadoso a 5.649 personas", y otras 67 que permanecían bajo una condición similar "han cumplido el periodo establecido".



Los datos del Gobierno no son reconocidos por parte del gremio médico nicaragüense, que mantiene su demanda de que el Ministerio de Salud revele los "datos reales" de la pandemia.

Los doctores independientes en Nicaragua dan crédito a las estadísticas del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios que registran personas con los síntomas de la enfermedad.



Según ese Observatorio, hasta el pasado día 5 se registraron 3.180 muertes por neumonía y otros síntomas de la covid-19, con 15.257 casos que califica de "sospechosos", debido a que las pruebas PCR están restringidas en Nicaragua.



Por su parte, un estudio de exceso de mortalidad elaborado por el Comité Científico Multidisciplinario, que aglutina a médicos y especialistas en otras ciencias, indicó que la pandemia dejó entre 7.500 y 8.500 muertos entre marzo y agosto de 2020, mes en que el Ministerio de Salud dejó de publicar el Boletín Epidemiológico semanal.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha mostrado preocupación por la pandemia en Nicaragua, donde las autoridades promueven aglomeraciones, aplican pocas acciones de prevención social, evitan restricciones y brindan información escasa o confusa sobre la covid-19.