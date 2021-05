Trabajadores de COMMEMA agreden y roban celular a fotógrafo de La Prensa

El fotógrafo del diario La Prensa, Wilmer López, fue victimas de agresiones y robo de su teléfono celular, por sujetos que se identificaron como personal de COMMEMA en el marcado Roberto Huembes, cuando éste y su colega estaban se encontraban en el centro de compras dando cobertura, según denunciaron a través de un video los periodistas.

A través del video divulgado por el diario La Prensa se observa como el personal que se idéntico como trabajadores de COMMEMA insultan, critican a los periodistas, señalándoles que no son profesiones en su trabajo, y que ni vocación tenían, que eran unos serviles, arrastrados, vende patrias, entre otros insultos.

“Tienes que quedar la constancia de que este señor, le quiso arrebatar el teléfono, están violentos, nos están rodeando, todo empezó porque nosotros entramos al mercado, nos empezaron a seguir porque somos de un medio que no es oficialista y pues ahora están aquí rodeando” dijo las periodistas en el video grabado.

Posterior del momento de insultos de los trabajadores de COMMEMA, se observa en el video que los sujetos siguieron a López y lograron quitar su dispositivo móvil.

“Nosotros estamos en el mercado Roberto Huembes llegó un funcionario de COMMEMA a decirnos que nos fuéramos, que teníamos que irnos, pero con una actitud que no era propia, le dijimos que por qué y empezó a hostigarnos a querer que borráramos las fotos, que borráramos todo, luego nos rodearon como 10 sujetos y me empezaron a seguir para quitarnos el equipo, me tuve que meter en el centro de salud, y de ahí me llegaron a sacar todos y me trataron de ahorcar, me golpearon y mas que eso, me agarraron entre 4 y me quitaron el celular” narró López.

Asimismo el fotógrafo manifestó que las personas que le quitaron su dispositivo móvil, le dijeron que eso le pasaba por no haber querido borrar las fotos, y por golpista, además señaló que el celular era propiedad del medio de comunicación para el que labora.