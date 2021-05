Trabajadores de New Holland denuncian que la empresa no les permitió entrar a las instalaciones

9:50 a.m.

Este miércoles decenas de trabajadores de la empresa New Holland Apparel denunciaron que no se les permitió el ingreso a la empresa ubicada en Tipitapa, cuando faltaban aún 16 días para su cierre de operación del cual había sido notificado por la zona franca.

Los trabajadores de esa zona franca habían estado en huelga en la última semana tras el cierre de la empresa extranjera, exigiendo respuesta de los directivos sobre la suspensión de contratos y la retención de sus liquidaciones.

“El consorcio Global esta violentando nuestro derecho en Nicaragua, ahora mismo ustedes pueden ver que las puertas se nos han sido cerradas que no podemos ingresar a la empresa, ahora yo pregunto por qué si el cierre de operaciones de New Holland Apparel es hasta el 28 de mayo, exigimos que nuestra liquidación, nuestra indemnización, sea liquidada de acuerdo a como debe de ser, porque la empresa es la que se está levantado no somos nosotros” dijo uno de los trabajadores de la Zona Franca.

De igual manera la denuncia pública de los operadores de esta zona franca fue en contra del Estado de Nicaragua, el Ministerio del Trabajo, a las organizaciones sindicales, porque hasta la fecha no reciben sus liquidaciones conforme a ley, al mismo tiempo le pidieron a la sancionada Policía a que no arremetieran contra ellos porque su protesta era justa.

“Denunciamos al Estado de Nicaragua por la violación a nuestros derechos laborales y humanos, denunciamos al Ministerio del Trabajo, denunciamos al señor Pedro Ortega desde aquí, a Luis Barbosa, al señor Ramiro Blanco, a Álvaro Baltodano, a Roberto González, a las organizaciones sindicales dentro de New Holland”, expresó uno de los trabajadores.

Al mismo tiempo le reclamaron a los agentes policiales por proteger los intereses de empresarios y no a ellos que protestaban por sus derechos.

El pasado 7 de mayo se conoció que trabajadores dentro de las instalaciones de Astro Cartón en la maquila New Holland viven momentos de tensión y exigen un acuerdo de manera inmediata, porque de lo contrario se irán a protestar.

Una de las trabajadoras de esta industria manifestó que el personal del sindicato salió de recursos humanos de la empresa New Holland y les dijeron que se habían acabado las negociaciones, sin embargo, no les dieron respuesta a sus demandas.

“Salieron de recursos humanos ellos mismos los del sindicato diciendo que ya la negociación había se había terminado y nosotros lo que queremos que nos paguen a como es, no que nos van a dar la tontera que nos quieran dar, porque aquí nadie nos informa de cómo se nos va a pagar” manifestó una de las trabajadoras.