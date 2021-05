El economista y analista político opositor exiliado en Costa Rica, Enrique Sáenz, responsabilizó a los dos grupos de oposición integrados en la Coalición Nacional (PRD) y Alianza Ciudadana (CxL) por no lograr la ansiada unidad, luego que pasaron más de un año vendiendo la idea que era posible en medio de descalificaciones, tranques en las pláticas, cartas van y vienen, y a la hora de responder a la población, no hubo resultados. En medio de todo esto, el dictador Daniel Ortega y "secuaces" se están "carcajeando" porque no se inscribió una sola alianza opositora, dijo el economista.

"Si no lograron una alianza en más de 1 año cómo lo van a lograr en 48 horas, eso era, con todas desconfianzas, suspicacias, etcétera, aunque sea ingrata la palabra, era la historia de una muerte anunciada, mas bien sorpresa hubiera sido al revés" reflexionó Sáenz.

Insistió que "los dos son culpables, si hubieran querido la Alianza ya desde hace una semana, un mes, deberían de haber tenido escrita, lista y firmada la Escritura, y cuando Ortega saliera con su emboscada del calendario electoral, aquí está señores. Entonces esto es una cuestión de grados unos más otros menos, pero aquí no hay inocentes".

Sáenz emplazó a los grupos de oposición a que respeten al pueblo, al no lograr la unidad lo menos que pueden hacer es hacer un "pacto de no agresión" y al pueblo en este momento a observar y no tomar partido por nadie.

Según Sáez en los próximos días saldrá una encuesta a la que tuvo acceso, donde Daniel Ortega es rechazado en un 80% por los nicaragüenses y los bloques de oposición se ubican con un 6% de simpatía, por lo que ninguno de los grupos puede auto ungirse y arrogarse la representatividad de ese 80% que rechaza al régimen.

"El emplazamiento es que no nos vengan con el cuento aquel es el culpable y yo el inocente, a los dos le levantamos la cobija, segundo, no tomar partido nosotros ahorita y empezarnos a tirar los simpatizantes de uno y los simpatizantes de otro a agarrarnos a pedrada si no alentarnos a que ellos no se agarren a pedradas" recomendó al destacar que en la Sesión del Consejo Permanente de la OEA, hubo varias solicitudes a la Secretaría General, de parte de organizaciones de oposición para intervenir en la sesión "Cuál decisión tomaron? que no interviniera ninguno, porque sabían que es lo que estaba pasando" o sea que la comunidad internacional en estos momentos no apoya a ningún bloque de oposición, argumentó Sáenz.

Representación legal de alianza es normal

Enrique Sáenz quien tiene su recorrido en política y hace más de 5 años abandonó las filas del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, hoy UNAMOS, criticó la posición de Ciudadanos por la Libertad, al cerrarse en su posición de no aceptar la propuesta de representación legal de la alianza electoral y que fuera administrada por un tercero de mutua confianza con la Coalición Nacional (PRD).

"No es cierto y hay que decirlo así, el argumento que le escuché a Óscar Sobalvarro que tenían que hacer convención para cambiar la representación legal del partido, ¿Por qué no es cierto? porque es una representación totalmente diferente la de la alianza (...) no es cierto que había un obstáculo insalvable por el tema de la representación legal. Aquí hay que aclarar otro tema también, que se partía de la base "yo CxL, soy todo poderoso y entonces allá aquellos pobrecitos del PRD, que tal vez son pobrecitos, pero tienen la misma dignidad y el mismo valor legal en términos de personalidad de partido político, entonces tienen que entrar por la puerta y yo el dueño de la casa decido como te sentás" criticó.

Sáenz tildó de "show de mal gusto, show burlesco" la conferencia y el teatro que hizo CxL que estaban según ellos esperando hasta último momento al PRD para la unidad. Cuestionó lo dicho por la Presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, quien expresó que con la inscripción de su Alianza con el partido regional PAMUC, comenzaba "la unidad" y que "jamás" se rehusaron a la unidad.

"Eso es una falsedad, cómo le vas a decir a la gente cuando pasaste un año sin lograrla y ya empezaste a tirar pedradas no desde ahorita, (...) cómo te va a creer la gente que esto que están viendo no es cierto, lo que es cierto es lo que ustedes no están viendo (...) cómo le vas a decir a la gente que la Alianza comienza, no pueden seguir engañando.

Nadie podía disputarse pastel

Don Enrique Sáenz también dejó ir sus riendazo a la Coalición Nacional, con su propuesta inicial de repartirse 50% y 50% las diputaciones con el otro bloque opositor, "ha tenido un impacto fatídico en la gente" y "revela cuál es tu concepto de tu participación política, son los cargos, la repartición de curules y segundo lugar el tema de transformarlo en un obstáculo e igual eso tampoco era un obstáculo" ya que al final la Coalición (PRD) dijo a Alianza Ciudadana (CxL) que ese tema lo dejaran para después. Sáenz brindó estas declaraciones en el programa 100% Entrevistas de Lucía Pineda Ubau.