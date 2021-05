Obispo Abelardo Mata asegura que solo la Coalición Nacional le escribió carta para ser garante, se quedó esperando la de CxL

La Coalición Nacional fue la única organización política que envió una carta Monseñor Abelardo Mata, obispo de la Diócesis de Estelí para que fuera el garante en las conversaciones entre la Alianza Ciudadana encabezada por el partido Ciudadano por la Libertad y CN encabezada por el Partido Restauración Democrática. De acuerdo con declaraciones del religioso al Diario La Prensa, él se quedó esperando que CxL o Alianza Ciudadana, también le solicitara por escrito ser garante.

Recuerde Leer: Monseñor Mata lamenta división en oposición y llama a régimen a deponer sus "intereses y egoísmos"

“Me llegó una carta de solicitud de parte la Coalición Nacional no quise responder de forma inmediata porque el garante es un puente entre dos partes que quieren buscar un acuerdo, mientras yo no mirase que había una voluntad de encuentro y dejaran de jugar al gato y al ratón, que mañana sí que hoy no, que tal hora, solo denotaba que se quería perder el tiempo y llegar al tope. Yo estuve esperando, no me oponía con gusto colaboraba pero quería también que los dos grupos me lo solicitaran pero nunca fue así, la voluntad política de sentarse y buscar una unidad” dijo Monseñor Mata al Diario La Prensa.

¿Por qué CxL no envió carta a Monseñor Mata?

El pasado 11 de mayo el Dr. José Pallais Arana miembro de la Coalición Nacional en entrevista con Lucía Pineda confesó que la presidente del Partido CxL, Kitty Monterrey, no quiso enviar la carta para solicitar la mediación de Monseñor Mata porque según ella el religioso debía escribirle a ella.

“Nosotros le dijimos ayer (lunes 10 de marzo) queremos un garante como Monseñor Mata de la calidad de Monseñor Mata y les proponemos que hagamos ya una carta ambos solicitándole, invitando a Monseñor Mata. Entonces nos dice que no, y escuchen la barbaridad que nos dicen, no, no, no, no, que Monseñor Mata nos escriba una carta a nosotros que nos diga a nosotros que quiere ser garante y que cómo va a ejercer esa garantía y cuando Monseñor Mata nos escriba a nosotros, nosotros vamos a decidir, nosotros no nos oponemos a Monseñor Mata, nos gusta pero que venga a pedírnoslo. O sea podés pensar que hay voluntad de unidad con pretensión semejante de ofensa a la investidura de un obispo comprometido con el pueblo de Nicaragua. Yo ahí dije, ahla hermano, si tiene que ser el que estábamos buscando, pidiéndole que nos ayude que vaya a rogar y ofrecerse, de ofrecido y a ver si le dan permiso, yo dije aquí estamos en dos mundos. Ese no es el mundo que me educaron, me formaron de respeto a los representantes religioso. yo tengo que concluir que aquí no hay voluntad" reveló Pallais de la respuesta que les dio Kitty Monterrey, Presidenta de CxL.

Mensaje de Monseñor Mata

En un mensaje a la nación, el obispo Abelardo Mata se dirigió a las "tres fuerzas que luchan entre sí y en direcciones opuestas": sociedad civil, régimen y las nuevas organizaciones sociales y políticas porque considera que es el momento de buscar un cambio a nivel social, político y económico.

SEGUIR LEYENDO: Luis Almagro: Nicaragua se encamina a tener la "peor" elección posible

Según el religioso, la crisis reveló la falta de conciencia y el grado de superficialidad en el que el mundo porque pone en evidencia los antivalores como la indiferencia, el relativismo y el egoísmo que desembocan en conflictos sociales, políticos y económicos.

“Contemplamos tres fuerzas humanas luchando entre sí y en direcciones opuestas: por un lado la sociedad civil que parece no tener voz ni voto; el gobierno que se presenta como el salvador, con aires mesiánicos; y, por otro lado, las nuevas organizaciones sociales y políticas con sus respectivos representantes luchando contra los fantasmas de una política viciada”, reza el mensaje.