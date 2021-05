Monseñor Abelardo Mata de la Diócesis de Estelí lamentó que no se alcanzara la unidad entre la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana porque la ciudadanía aspira a un cambio, pero lo que observó fue el juego del “gato y el ratón” sin pensar en el bienestar de la nación.

“Una unión solamente para votar a una persona creo que no es suficiente, pero sí hemos tenido tiempo de sobra casi tres años para poder llegar a acuerdos comunes y continuar un proceso abierto buscando el bien de la nación, me da tristeza porque veo que el bien del pueblo, y algunos líderes políticos se ponen a estar jugando (...) después va a ser los lamentos, mucha tristeza y desazón da al ver que no hay conciencia patria, no hay visión de nación”, indicó Mata en el programa Revelaciones del periodista Ismael López.

Monseñor Mata expresó que el candidato a la presidencia tiene que ser un hombre apto que gobierne con sabiduría, por lo cual la población deberá elegir al grupo político más apto que no solo busque “poder” sino que sienta por el pueblo nicaragüense.

“En esta zona se siente el peso de los proyectos de nación que ofrece una ideología liberal, no es que yo esté de acuerdo 100% con el liberalismo, es más viable y más digerible lo que puedes ofrecer este grupo, pero por desgracia mientras estén buscando sólo poder y cómo mamar la teta del erario público, creo que no se llegará a la meta, tienen que ir a la conciencia de la patria que hay en el corazón de todo ser humano porque Dios nos creó apátridas”, dijo Mata

Además, el Obispo señaló que las fuerzas de oposición tienen que respetar la conciencia de la ciudadanía y evitar incluir en los programas de gobierno tendencias como el matrimonio gay y aborto.

“Escuchar al pueblo, en primer lugar, segundo lugar tener conciencia de institución porque si no hay conciencia de institución comenzando con los nuevos partidos y todo se quiere manejar con el equilibrio de fuerza o de amiguismos no, no llegaremos lejos podrá triunfar un partido pero al fin y al cabo es un nuevo ciclo de nuevos explotadores (...) y tercero respetar la conciencia de este pueblo que es creyente no podemos en programas políticos proponer tendencias que el pueblo no está de acuerdo con un matrimonio gay, el pueblo no está de acuerdo con la adopción de hijos en matrimonios del mismo sexo, el pueblo no está de acuerdo con cegar la vida en el vientre de la madre es un sentir fuertísimo dentro de nuestras comunidades (...) los grupos que empujan esto en la nación son muy reducidos hacen bulla pero no quiere decir que sea el sentir de la mayoría del pueblo”, expresó Mata.

Voto útil

En el programa Revelaciones, el Obispo se refirió a las declaraciones del aspirante a la presidencia Arturo Cruz, quien apunta al “voto útil” para derrotar al régimen de Daniel Ortega. Mata considera que solo demuestra “debilidad”.

“Lo tomo como parte de las posiciones gallardas que tiene un líder y que quiere conquistar quitar el poder y sabe que va con los pies hinchados porque el hecho de que no lograron unidad por tonteras por argucias de rábulas, indica mucha debilidad y que en verdad no se tiene todo lo que se dice tener (...) no es momento de estar pensando en las diputaciones ¿con que autoridad y dónde están los representantes regionales? que traigan directamente del campo no de un acuerdo de un grupo partidario (...) creo que tenemos que rescatar la democracia en todo sentido que no solamente el hecho fundamental de salir a votar libremente y expresar en conciencia lo que yo creo lo mejor por la República sino también respetar los mecanismos de acceder al pueblo y escuchar al pueblo y así capilarizar”, dijo

Respecto a la Alianza Ciudadana que es considerada la “Alianza Empresarial”, Monseñor Mata llamó al sector empresarial y gran Capital a pensar en el bienestar de la nación no sólo en el futuro inmediato sino en las nuevas generaciones.

“No todos los empresarios piensan igual y algunos lo que hacen es defender su terruño, su fábrica, su posición, su negocio y dejan que el líder de las cámaras sea el que actúe pero es poca participación democrática hay que rescatar la institución en todos los niveles (...) este momento es importantísimo y aquí los líderes sobre sus hombros está cayendo algo muy delicado, el futuro no sólo inmediato de esta República sino el futuro de toda una generación que está levantándose (...) los señores empresarios deberían repensar su modo de hacer capital lo que hay que implantar aquí en la nación un capitalismo que lleve a valorar al trabajador se requiere tener un poquito más de corazón y esto no es comunismo es simplemente es conciencia de que somos hermanos y que esté en la riqueza que se produce tienes que alcanzar a todos”, manifestó.