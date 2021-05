Presidenta del CSE advierte de acusaciones contra bloques opositores y medios de comunicación

Rocha, durante un programa de televisión en un medio oficialista, manifestó que aplicarán la ley a todo medio de comunicación y partidos políticos que se presten a realizar una campaña de odio.

La nueva presidenta del Consejo Supremo Electoral, la sandinista Brenda Rocha, lanzó una clara amenaza a medios de comunicación independientes y partidos políticos de oposición en este proceso electoral.

“No vamos a permitir el irrespeto de unos a otros, aquí no podemos permitir daños a las personas, daños a los partidos políticos, no daños a la propiedad privada, pública, no se puede permitir eso”, expresó Rocha.

Ante estas palabras de Rocha, el presentador de televisión sandinista le respondió diciendo que “no se puede permitir un vulgareo”, a lo cual la presidenta del CSE respondió “así es”.

“Independientemente que yo no tenga pensamiento igual que el otro partido, el otro militante del otro partido político, o al medio de comunicación que no le parezca otro partido, otra alianza que esté participando, no le da el derecho a ofender o dañar, precisamente, incluso, no se puede y lo establece el reglamento y las causales que puede ocurrir en caso de hacer este tipo de acto”, expresó Rocha.

La funcionaria de este poder del Estado a manos del FSLN, remarcó algunos artículos de este reglamento de ética electoral, entre ellos, el artículo ocho, en el cual en su inciso “B” establece que “está prohibido el uso de bienes, propiedad del Estado, para fines de propaganda electoral”, pero se le olvidó decir que este artículo es irrespetado por la misma dictadura, ya que actualmente, utiliza a todas las instituciones para ese fin.

“Lo que queremos que esta fiesta cívica se lleve con mucha tranquilidad, pero lo debemos de hacer con responsabilidad, no lo decimos por decirlo, sino eso es lo que establece la Ley Electoral y otras leyes que están sustentadas en otros reglamentos”, dijo Rocha.

