Oscar René Vargas: "iglesia católica está casa con el pueblo" y no con ningún bloque opositor

El analista político Oscar René Vargas manifestó que el mensaje emitido por la Arquidiócesis de Managua en referencia a no realizar campañas políticas entorno temas del aborto y de la eutanasia, es muy correcto e inteligente, porque son temas que dividen y polarizan. La iglesia católica rechazó que se ponga en la agenda electoral porque la vida humana no se negocia, por el contrario, se defiende y se promueve.

“El aborto es un crimen abominable que construyen la cultura de la muerte. Recordemos que el aborto no debe ser agenda electoral porque la vida humana no se negocia, se defiende y se promueve”, indican.

Según la Comisión, los derechos humanos no son “asuntos religiosos” sino derechos inherentes a la naturaleza humana “no es una concesión ni regalo que da el Estado. Estos derechos comienzan con el derecho a la vida, por tanto, el aborto procurado es un crimen y violación al fundamental derecho de vivir donde se basan todos los otros derechos”

“Me pareció muy inteligente, me pareció que fue en un momento preciso ya que CxL había comenzado la campaña, no sé si la continúa el día de hoy con el asunto del aborto, yo sobre eso creo también que es un tema que no hay que levantarlo porque no es campaña política, pero sí creo lo siguiente, hay que levantar la campaña a favor de que las mujeres se defiendan del feminicidio que se está incrementando en Nicaragua, ese es otro tema importante” expresó el analista Óscar René Vargas en 100% Superchat.

Iglesia católica casada con el pueblo

Vargas destacó que los obispos de la iglesia católica "están casados con la población" y no con ningún partido político.

“No es casualidad que el último discurso del obispo Álvarez sea en Rancho Grande. Quiero recordar algo, en Rancho Grande fue la primera protesta triunfante en Nicaragua para que se evitara que se transformaran en una mina de oro, se había dado la concesión minera en Rancho Grande y el obispo Álvarez con el movimiento campesino de la zona fueron los que obligaron que el gobierno Ortega Murillo retrocediera y evitaron que en Rancho Grande se estableciera una compañía minera, no es casualidad que sea desde ese lugar donde comenzó el movimiento campesino del norte que nuevamente Álvarez llama a la población a luchar en no perder la esperanza” dijo Vargas a 100% Noticias

Agregó que la iglesia católica "trabaja con símbolos" y el hecho que la homilía de Álvarez fuera en Rancho Grande, según Vargas refleja que los obispos "no están de acuerdo con el gran capital".