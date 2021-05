Tribunal de apelaciones de Esteli declaró ilegítimo a abogado de CPDH acusador de Abner Pineda

El abogado Ebert Acevedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, representante de la familia en el caso del opositor asesinado Jorge Luis Rugama por gritar viva Nicaragua libre, denunció que el Tribunal de Apelaciones declaró su representación ilegitima. Este lunes el Tribunal de apelaciones de Esteli ratificó la libertad para Abner Pineda, asesino de Rugama.

“Como hemos venido denunciando desde el 19 de julio, día que mataron a José Luis Rugama, y posteriormente el proceso de su asesino Abner Pineda de quien dijimos en aquellos entonces que la sentencia del juzgado distrito penal de Estelí, era una sentencia aberrante. Ayer fuimos notificados de una sentencia mucho más aberrante todavía, la emitida por el Tribunal de apelaciones de Estelí, donde a este su servido que actuó en todo el proceso como acusador particular y fui notificado en cada instanci, en ese sentido los magistrados del tribunal de apelaciones me nombran ilegítimo y que no podía interponer recurso de apelación. Es así que mi recurso de apelación no entró a estudio, solo el recurso de apelación de la defensa y los magistrados del tribunal confirmaron la aberrante sentencia de primera instancia” manifestó Acevedo de la CPDH.

El simpatizante sandinista Abner Pineda declarado culpable por el delito de homicidio imprudente en contra del opositor Jorge Luis Rugama, por gritar el pasado 19 de julio Viva Nicaragua Libre fue condenado a un año de prisión, y al mismo tiempo le otorgaron el beneficio de suspensión de pena, lo que indica que este quedara en libertad.

De igual manera el abogado defensor de Rugama, resalta que “uno de los magistrados de nombre Roberto José Petray disintió de la sentencia de los otros dos magistrados y él establece que lo que debía de haber ocurrido es primero declarar mi recurso de apelación como legítimo, entrar a estudio mi recurso de apelación y pronunciarse con una sentencia condenatoria por homicidio en contra de Abner Pineda imponiéndose una pena de 10 años y una sentencia condenatoria del delito de portación ilegal de arma condenándosele a un año, para un total de 11 años y ordenar su captura” explicó Eber Acevedo.