Policía rodea oficinas de Confidencial amenazan con allanamiento ilegal

El periodista y propietario de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, denunció que la sancionada policía sandinista mantiene rodeada las oficinas donde operan los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana. Hoy el Ministerio de Gobernación citó a la periodista Cristiana Chamorro Barrios, la acusan de supuestamente "indicios de lavado de dinero".

“Las oficinas de Confidencial están rodeadas por antimotines de la Policía. Demandamos respeto a la integridad física de nuestros periodistas y que no se roben nuestros equipos. Hace 2 años nos asaltaron y confiscaron, pero nunca nos callaron. Seguiremos informando”, escribió Chamorro.

En una transmisión especial, el periodista dijo que el régimen amenaza nuevamente con allanar las oficinas del medio, pidió respeto a la integridad física de dos colaboradores que se encontraban en el lugar “Nuevamente hay una amenaza de tropas antimotines que están desplegadas en la oficina donde nosotros tenemos unos equipos para nuestra producción porque seguimos operando desde nuestras casas, ahora nuevamente hay una amenaza de las tropas antimotines de ingresar en ese lugar, hay dos miembros de nuestro equipo cuyo paradero no lo sabemos no hemos podido comunicarnos con ellos”

Chamorro llamó a Ortega a no perpetrar otro asalto, pero dejó claro que nunca van a poder derrotar al periodismo, ni callar su voz “no somos delincuentes no estamos implicados en absolutamente ningún delito de ninguna clase estamos haciendo periodismo (...) la dictadura está tratando de asaltar un medio de comunicación, está tratando de robar a la vista pública, sin embargo vamos a seguir haciendo periodismo, vamos a seguir denunciando a la dictadura de Daniel Ortega, vamos a seguirle dando la voz y la palabra a las víctimas de la represión y defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses y su esperanza de recuperar la democracia”, manifestó en una entrevista a la cadena de medios independientes Nicaragua Actual, Despacho 505, La Lupa y 100% Noticias.

El director de Confidencial no descarta que el régimen intente detenerlo arbitrariamente porque nadie tiene garantía de seguridad en el país “una acción de amenaza una acción de intimidación, no sabemos realmente hasta dónde pueden llegar simplemente la saña persecutoria de la dictadura van a fracasar, los vamos a derrotar, vamos a seguir haciendo periodismo y que no lo van a callar porque el periodismo no lo pueden conquistar no van a conquistar el periodismo nosotros vamos a seguir informando la verdad”, dijo

El periodista Sergio Marín de la Mesa Redonda dijo “hoy Carlos Fernando Chamorro publicó un editorial hizo un llamado a las fuerzas políticas que están quedando que la historia para que dé una buena vez entiendan la realidad nacional y se habrán de manera patriótica a las verdaderas alternativas qué significa juntar los esfuerzos para salir de la dictadura”

La policía al parecer se está llevando los ejemplares impresos de @confidencial_ni 👇🏻 pic.twitter.com/s0OnZ6W0F9 — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) May 20, 2021

Mientras la presidenta del cerrado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, llamó a dejar los comunicados y a reaccionar con acciones concretas “absolutamente condenable, rechazable y definitivamente como organismo de derechos humanos condenamos enérgicamente, no tomemos esto como una provocación tratemos de actuar definitivamente no podemos quedar con comunicados, esto es una amenaza directa no es cuestión que nos quedemos condenado, lamentándonos y solidarizándonos, en definitivamente tenemos que actuar cualquier acción”

Demandamos respeto a la integridad del equipo de @confidencial_ni y @cefeche. Mi solidaridad con todos los colegas en estas horas, cuando el periodismo es más importante que nunca. — Néstor Arce (@NestorArce) May 20, 2021

“La prensa independiente es un blanco de ataques sistemáticos, el impacto de Carlos Fernando Chamorro tiene una naturaleza internacional, podemos valorar los patrones de comportamiento de esta dictadura criminal, es un asunto que obedece a naturaleza criminal del régimen”, manifestó el abogado Yader Morazán