Carlos Fernando Chamorro: “Hay un asalto en contra de la verdad, están arrasando con todas las libertades”

El director de Confidencial denuncia que la dictadura de Daniel Ortega intenta por segunda vez allanar a su medio de comunicación. “Vamos a seguir informando, no van a confiscar el periodismo”, dijo.

El periodista Carlos Fernando Chamorro ha denunciado que el régimen de Daniel Ortega ha ejecutado un segundo asalto de facto en contra del medio de comunicación Confidencial. Esta mañana la Policía Orteguista rodeó las instalaciones de la Sala de Redacción, ubicadas en una de las torres de Invercasa, en Managua, en un operativo que también se desarrolló donde funcionaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“Es un asalto de facto, de hecho, no encuentro que exista ninguna relación (con la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro). La dictadura sabía que Confidencial no tenía relación con Cinco (Centro de Investigaciones de la Comunicación), cuando lo allanó en diciembre de 2018. Adelantándome, a lo que pudiera salir, quiero dejar claro que el periodismo que nosotros hacemos no somos beneficiarios de esa Fundación”, dijo.

El régimen de Daniel Ortega anunció el inicio de una investigación por supuesto lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien citó este 20 de mayo ante el Ministerio de Gobernación para rendir cuentas como exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Carlos Fernando, hermano de la aspirante presidencial, aclaró que el asalto de facto de Confidencial no tiene nada que ver con lo que “supuestamente están operando para inhibir a mi hermana, es un asalto contra un medio de comunicación”. “Pueden robarse otra cámara de televisión, otros accesorios, pueden ocupar otro recinto, pero vamos a seguir informando, no van a confiscar el periodismo”, agregó.

El periodista exigió a la Policía Orteguista que respete la integridad de Leonel Gutiérrez, miembro de Confidencial que se encontraba al momento del allanamiento. “Demandamos el cese del acoso y que devuelvan los equipos”, dijo. Según imágenes difundidas en redes sociales, agentes de la Dirección de Auxilio Judicial sacaron cajas de las oficinas donde se encuentra la Redacción del medio de comunicación.

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, condenó el allanamiento de Confidencial y alertó que el régimen orteguista atentará en contra de los medios de comunicación. “La voz del periodismo es la posibilidad de que un pueblo esté conectado, Ortega sabe que son la conexión directa con el pueblo, y el pueblo está sedienta de información, de periodismo independiente”, reaccionó.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí