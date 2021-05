Policía asalta por segunda vez Confidencial y detienen a camarógrafo Leonel Gutiérrez

La sancionada policía sandinista asaltó por segunda vez las oficinas de Confidencial y Esta Semana, denunció el periodista y director de Carlos Fernando Chamorro, quien agregó que se encuentra detenido ilegalmente Leonel Gutiérrez, miembro de Confidencial que se encontraba al momento del allanamiento.

Según Chamorro en un segundo asalto de facto en contra del medio de comunicación, la policía rodeó las instalaciones de la Sala de Redacción, ubicadas en una de las torres de Invercasa, en Managua, en un operativo simultáneo contra su hermana y aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“Es un asalto de facto, de hecho, no encuentro que exista ninguna relación (con la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro). La dictadura sabía qué Confidencial no tenía relación con Cinco (Centro de Investigaciones de la Comunicación), cuando lo allanó en diciembre de 2018. Adelantándome, a lo que pudiera salir, quiero dejar claro que el periodismo que nosotros hacemos no somos beneficiarios de esa Fundación”, dijo Chamorro en una entrevista a la cadena de medios independientes Nicaragua Actual, Despacho 505, La Lupa y 100% Noticias.

Patrullas de la Policía Orreguista después de salir de allanar la redacción de @confidencial_ni en #Invercasa se dirigieron hacia Auxilio Judicial en #Managua. @laprensa pic.twitter.com/mvUaULHYRK — 𝕂𝕒𝕣𝕖𝕟 𝔻í𝕒𝕫 𝕃ó𝕡𝕖𝕫 (@Keren_Diaz12) May 20, 2021

En un acto arbitrario, la policía detuvo ilegalmente al corresponsal de la Agencia AFP, Luis Sequeira, quien documentaba para la prensa internacional el allanamiento arbitrario contra Confidencial. Sequeira fue liberado media hora después.

El Comité para la Protección de los Periodistas, también conocida como CPJ por sus siglas en inglés escribió “En el CPJ estamos recibiendo reportes de la detención de varios periodistas y trabajadores de la prensa mientras cubren el allanamiento de Confidencial. Exigimos su liberación inmediata y se les permita hacer su trabajo libremente. Estamos monitoreando la situación”

La periodista y corresponsal de Univisión, María Lilly Delgado expresó su preocupación por las constantes violaciones a la libertad de prensa “estamos en un ambiente hostil y la prensa trabaja bajo ataque en Nicaragua, el resto de la prensa independiente debe seguir invocando los derechos que están en la Constitución que garantizan la libertad de expresión, la libertad de prensa y seguir denunciando estos atropellos y seguiré informando bajo los ataques”

El periodista Wilfredo Miranda de Divergentes denundió que la policía con violencia arrebató celulares a los reporteros "Mi colega René Lucia fue perseguida y agredida. Cómo éramos varios periodistas, no pudieron apresar a todos porque nos dispersamos. Un policía de civil dirigía a los antimotines"

Monseñor Silvio Báez dijo “Mi solidaridad con Carlos F. Chamorro y el equipo de “Confidencial”, ante este nuevo atropello de la dictadura contra este medio informativo. La verdad engendra libertad, por eso le temen tanto. ¡Nicaragua no puede seguir secuestrada!”

Demandamos la libertad inmediata de Leonel Gutiérrez, camarógrafo de Confidencial y Esta Semana, secuestrado por la Policía sin ninguna justificación legal. https://t.co/uRc999iqcP — Carlos F Chamorro (@cefeche) May 20, 2021

La escritora Gioconda Belli manifestó “Demandamos la libertad inmediata de Leonel Gutiérrez! Me sumo a la denuncia contra los atropellos que sufre una vez más Confidencial y su camarógrafo Leonel Gutiérrez. Protesto por la manipulación de citar a Cristiana Chamorro insinuando lavado de dinero”

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ​​​Pedro José Vaca Villarreal, manifestó los hechos que se están registrando hoy se suman a un constante y sostenido atropello a las libertades civiles en Nicaragua, al mismo tiempo, se sumó a la exigencia de liberación inmediata del periodista Leonel Gutiérrez de Confidencial, quien es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH.

Modificar las leyes para limitar participación: es censura



Asediar/detener periodistas por su trabajo: es censura



Ocupar sedes de medios: es censura



Retirar forzosamente a periodistas en cubrimiento: es censura#Nicaragua 🇳🇮 requiere extrema observación internacional

(Sigue) — Pedro Vaca V. (@PVacaV) May 20, 2021

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó enérgicamente la agresión al periodismo independiente y en particular contra el periodista Carlos Fernando Chamorro y todo el equipo de Confidencial “con una demostración de fuerza la policía penetró nuevamente su instalación sustrayendo pertenencias, así lo demuestran los videos que circulan en redes sociales”

CENIDH informó que un equipo constató en el lugar la “militarización excesiva” patrullas llenas de antimotines apostadas en el Boulevard y dentro del edificio de Invercasa como si se tratara de un “acto de guerra”.