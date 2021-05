Policía impide a opositores y precandidatos presidenciales salir de sus casas

Agentes de la sancionada policía sandinista impidieron salir de su domicilio a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga de la UNAB, Juan Sebastián Chamorro de Alianza Ciudadana y a las opositoras, Suyén Barahona, Tamara Dávila del Movimiento UNAMOS. Estas últimas intentaron ir a las instalaciones del Ministerio Público en respaldo a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien es señalada de "lavado de dinero" por el régimen de Daniel Ortega, para inhibirla.

El vocero de la Unidad Nacional Azul y Blanco informó a los médicos de comunicación que “esta mañana los agentes policiales han llegado a tocar los portones de la casa donde se encuentra nuestro precandidato presidencial, Félix Maradiaga, le señalaron que no puede salir de la casa y que "ni lo intente", el encargado del grupo policial le dijo que “hasta nuevo aviso” tiene nuevamente casa por cárcel".

Asimismo, oficiales del régimen de Daniel Ortega, desde la tarde de ayer impidieron la salida de su domicilio a Juan Sebastián, esta misma acción ocurrió este viernes. A través de un video publicado por Juan Sebastián Chamorro se puede observar a varias patrullas y antimotines apostados en toda la calle que conduce a su casa sin darles ninguna explicación del porque lo retuvieron y le anunciaron que tiene su casa por cárcel.

“Oficial lo único que quiero es ir a misa el día de hoy”, dijo Chamorro a uno de los oficiales quien respondió “Lo que queremos es paz y usted fomenta la violencia” respondió el policía con AK en mano ante un Juan Sebastián totalmente desarmado.

En caso de la opositora Tamara Dávila, informó a colegas periodistas que también le fue impedida salir de su domicilio.

“El día de hoy, la policía que me hostiga y acosa 24/7 desde enero de este año, tampoco me ha dejado salir. Tocó mi puerta y me dijo: "Usted no tiene permiso de salir, oyó, para que ni lo intente ni haga escándalo" dijo Dávila.

La presidente del Movimiento UNAMOS, informó que desde temprano se apostó fuera de su domicilio un vehículo policial en el que se encontraban 3 agentes para impedirle la salida el día de hoy. Además manifestó que cuando entraron 2 personas que laboran en su casa estos fueron retenidos y les pidieron sus cédulas y tomaron foto.

“Hoy varios estamos casa por cárcel, según la policía, con patrullas en las afueras de nuestras casas para impedir que salgamos, es el caso de Tamara, Félix, Juan Sebastián, es mi caso, llevan meses asediando, hostigando a miles pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir, Daniel Ortega y Rosario Murillo, entiéndanlo de una buena vez no nos van a callar” dijo Barahona.