Periodistas asisten a fiscalía a cita por "lavado de dinero", denuncian fabricación de casos

9:05 a.m.

Los periodistas María Lilly Delgado, Lourdes Arroliga y Guillermo Medrano llegaron a la fiscalía, tras ser citados para ser interrogados por supuesto lavado de dinero, en el caso que le abrieron a la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, Marcos Fletes Casco y Walter Gómez Silva, estos dos últimos ex trabajadores de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Al lugar llegaron algunas mujeres a solidarizarse con los reporteros, Ana Margarita Vijil expresó que la criminalización contra la libertad de prensa es porque Daniel Ortega no ha podido callar a los periodistas nicaragüenses “Ortega lo único que tiene son los cuerpos represivos y la criminalización de la justicia pretendiendo callar a los periodistas, pero no lo va a lograr, estos tres años no lo ha logrado, lo único que hace es hacer más fuerte la demanda al pueblo nicaragüense”

Vijil no descarta que Ortega pretende encarcelar a los reporteros porque es capaz de todo “hay más de 300 muertos y asesinados, más de 120 presos políticos, centenares de personas asediadas en sus casas, el régimen es capaz de todo y el pueblo nicaragüense ha demostrado ser capaz de seguir luchando por la libertad, por la democracia y por la justicia, quiero expresar mi profundo respeto por el gremio de periodistas independientes que han sido valientes, audaces, han estado siempre al pie del cañón denunciando lo que está pasando en este país y ahora los que nos necesitan aquí estamos no es tan solos”

Suyen Barahona, representante de Unamos, manifestó su solidaridad y rechazó la nueva escalada represiva contra los periodistas y medios de comunicación “Daniel Ortega y Rosario Murillo están aterrados y siempre lo han estado en contra de la labor independiente de informar la verdad, este acto es para poder callar las voces del periodismo y a la ciudadanía, y se está equivocado, estamos seguro que no van a poder callar ni a los periodistas ni a todo un pueblo que demanda justicia”

El periodista Wilfredo Miranda de Divergentes rechazó la nueva fabricación de casos contra periodistas “Ortega quiere incriminar a colegas por un caso de lavado dinero que a todas luces es fabricado por una institución que no merece ninguna credibilidad ,después que ha demostrado que es simplemente un órgano represor del gobierno, recorda que esta fiscalía ha fabricado más de 300 casos de políticos que han sido disfrazado con delitos comunes"

Miranda considera que el régimen pretende callar la voz independiente en un año electoral "se supone que van a haber elecciones, elecciones que no tienen credibilidad y transparencia y el gobierno lo que quiere es que los medios de comunicación no sigamos denunciando este fraude electoral al que nos encaminamos"

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación contra Chamorro Barrios lo es en su calidad de directora ejecutiva de la "Fundación Violeta Barrios de Chamorro", dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, cargo al que ella renunció en enero pasado.

"La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", sostuvo el Ministerio de Gobernación en una nota de prensa.