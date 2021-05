Ministerio Público cita al periodista Roberto Mora de Estelí por "lavado de dinero"

Continua la cacería de periodistas independientes por parte del régimen de Daniel Ortega en complicidad con la Fiscalía quien este martes también citó al periodista Roberto Mora, de Estelí, el medio ABC Stereo. Mora fue citado al Ministerio Público para que llegue el miércoles a las 8 de la mañana.

El periodista Mora ha sido corresponsal del diario La Prensa y ahora se desempeña como periodista de la Radio ABC de la ciudad de Estelí, explicó que ya esperaba la citatoria por la persecución que ejerce el régimen de Daniel Ortega en contra de Cristiana Chamorro y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, destacó el medio digital Despacho 505.

“Yo voy a ir a presentarme a la Fiscalía para ver de qué se trata, pero sabemos que están armando un muñeco, sabemos que es en contra de Cristiana Chamorro porque, de alguna manera, les asusta esa figura”, manifestó el reportero al medio digital.

Roberto Mora periodista con una destacada trayectoria de 20 años de ejercicio continuo, dijo de todo se puede esperar de las autoridades de la Fiscalía, dirigida por la sancionada fiscal general Ana Julia Guido. Considera que estas acciones son un paso más de la dictadura para acallar a los periodistas y las voces críticas. “Esta gente es capaz de todo, no tienen escrúpulos, no tienen freno, no hay instituciones que funcionen, no hay nada, estamos a la merced de Dios”, denunció.

Por la tarde a las 1pm, fueron citados Verónica Chávez, ex directora ejecutiva de 100% Noticias y el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, Director de Radio Corporación.

"Como parte del show en contra de Cristiana Chamorro, la fiscalía que nunca investigó el intento de asesinato en contra de Verónica la citó" denunció el periodista, exdirector de 100% Noticias Miguel Mora, esposo de Chávez.

Don Fabio se mostró sorprendido con la cita y consideró que "sería un gran golpe fatal porque si nos meten eso, nos paran la radio y estamos listos y servidos".

Agregó "yo no soy candidato a nada. En la Comisión de Buena Voluntad, renunciamos a cualquier cargo público" y aclaró que "no tengo ningún temor" ante esa arremetida del régimen contra medios de comunicación independientes como Radio Corporación.

En la mañana del martes, comparecieron ante la fiscalía los periodistas María Lilly Delgado de Univision, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los tres fueron citados en calidad de "testigos" y salieron ahora en calidad de "imputados" solo por demandar su derecho de estar acompañados con sus abogados.

Los fiscales les negaron el derecho y los amenazaron que si entraban con abogados serían "imputados" y ya no serían "testigos", a lo que los periodistas se negaron invocando el artículo 34 de la constitución política de Nicaragua.