Periodistas Verónica Chávez y Fabio Gadea comparecen en fiscalía sandinista

Esta tarde comparecieron la periodista y ex directora ejecutiva de 100%Noticias, Verónica Chávez y el propietario de Radio Corporación Fabio Gadea Mantilla ante el Ministerio Público que los citó en el caso de supuesto lavado de dinero que le abrieron a la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, en una investigación por la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCH).

Chávez dijo desconocer las pretensiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que buscan vincularla en el caso contra Chamorro Barrios “voy a ingresar con mi abogado porque no tenemos confianza, no sabemos para qué me citan, que me quieren preguntar o que me quieren hacer firmar yo tengo que tener un testigo y mi testigo es mi abogado, además con antecedentes hemos sido injuriados, calumniados, asediados, en el caso de Miguel y Lucia encarcelados y la fiscalía se presta a eso, acusar con un montón de falsedades”

La periodista señaló que en octubre pasado fue víctima de un intento de asesinato por parte de simpatizantes sandinistas, pese a que interpuso denuncia la fiscalía no realizó ninguna investigación.

“Estoy esperando que investiguen el intento de asesinato, pero lo que quieren es callar a la prensa independiente, yo considero a Cristiana Chamorro una persona honorable, no tengo miedo, el que no la debe no la teme, ¿por qué tener miedo? no he cometido ningún crimen yo soy una periodista Nicaragua entera me conoce no estoy involucrada en nada” dijo Chávez.

El empresario radial Fabio Gadea no ofreció ninguna declaración hasta que concluya el interrogatorio.

El periodista y aspirante presidencial, Miguel Mora acompañó a su esposa Verónica Chávez hasta la fiscalía, considera que es una campaña sostenida contra la libertad de prensa y expresión en el país.

“Una violación flagrante de esta dictadura que ha instrumentalizado a esta fiscalía plagada de miembros del frente sandinista, la policía que nos rodea plagada con militantes del FSLN que inventan y tratan de armar casos en contra de ciudadanos honorables de los medios de comunicación, acusaciones antojadizas”, dijo Mora.

El propietario del confiscado 100%Noticias, dijo que el régimen tiene un odio visceral contra su familia porque han atentado de diferentes formas desde falsas acusaciones, encarcelamientos, robos e intento de asesinato.

“Verónica interpuso una denuncia contra la policía, Daniel Ortega y Rosario Murillo porque son los jefes de todo estamos esperando que inicien la investigación (...) casi matan a mi esposa de una pedrada en la sien estuvo entre la vida y la muerte, (...) mi familia ha sido una de las atacadas visceralmente por esta dictadura ¿que no, nos han hecho? atentaron contra nuestra vida (...) la fiscal Ana Julia Guido no ha movido ni un solo funcionario para investigar (...) inventan acusaciones, inventan cualquier tipo de falsedad para amenazar para confiscar y para mantenerse en el poder”, expresó Mora.

El periodista recordó que 100%Noticias fue asaltado, robado y confiscado el 21 de diciembre del 2018, ilegalmente el Ministerio de Salud (Minsa) ocupó las instalaciones sin contar con una resolución firme de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“A esta misma fiscalía llegaron militantes del frente sandinista ante fiscales sandinista e inventaron un sinnúmero de mentiras para tomarse a mano militar las instalaciones de 100%Noticias y todavía la continua usufructuando, se robaron 100% Noticias sin ninguna acusación, sin ningún juicio, sólo inventando falsedades, de la misma manera fiscales sandinistas inventaron un juicio y me llevaron a la cárcel por medio año para luego dejarnos en libertad pero quedándose con todos los bienes robados”, explicó Mora.

"Tocan a uno, tocan a todos"

Mora dijo que Ortega se equivoca al creer que un ataque al periodismo nicaragüense no tendrá consecuencias, pues si "toca a uno, toca a todos", en referencia al periodismo internacional, medios y organizaciones que trabajan de la mano con la libertad de expresión y prensa.

"La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité de Protección Internacional de Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés, con Reporteros Sin Frontera,s toda esta denuncia, estas amenazas ya están dando la vuelta al mundo, el periodismo internacional libre tiene una misión, si tocan a uno nos tocan a todos, y aquí la dictadura no ha entendido que no crea que sólo somos los que estamos en Nicaragua, la denuncia es de todas las organizaciones a nivel internacional de periodistas y a todas las organizaciones empresariales de medios de comunicación" manifestó