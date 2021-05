Roberto Mora: "ser periodista aparentemente es ilegal" al ingresar a fiscalía

9 a.m.

El periodista Roberto Mora de la radio ABC Stereo en Estelí compareció ante el Ministerio Público por una investigación por presunto lavado de dinero contra la aspirante opositora a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios. En horas de la tarde comparecerán la periodista Argentina Olivas Cano de Radio Vos en Matagalpa, junto al comentarista político Jaime Arellano.

“Firmes y dignos se puede esperar cualquier cosa del sistema en el que estamos viviendo, no nos debería sorprender, aunque causa molestia y en cierto modo algún temor porque sabemos de lo que son capaces” dijo Mora quien era acompañado por el abogado Mynor Curtis.

LEER MÁS: Carlos Fernando Chamorro gana premio Ortega y Gasset 2021

El reportero dijo que ser periodista ahora aparentemente es “ilegal” “es ilegal para este sistema ejercer periodismo, esa es la única ilegalidad, al igual que los demás periodistas opté a proyectos y eso es todo, hacer un trabajo periodístico, por eso me están criminalizando, hay que nos mantenernos ejerciendo periodismo para eso estudiamos, es nuestra profesión no se debería criminalizar a mí me costó bastante estudiar periodismo con tanto esfuerzo”

Al lugar llegó un equipo del cerrado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Georgina Ruiz, expresó que el CENIDH se hizo presente para constatar in situ las violaciones a derechos humanos, calificó como una estrategia perversa de intentar coartar la libertad de expresión y prensa en el país.

“Estamos dándole seguimiento a la continuidad de la represión gubernamental en contra de los periodistas ahora con e esta estrategia burda de un supuesto delito de lavado de dinero en el que están implicando a periodistas independientes que lo único que han hecho es ejercer su derecho a la labor que es el periodismo a denunciar las innumerables violaciones a los derechos humanos que se cometen en este país, particularmente por el régimen Ortega Murillo, una estrategia de callar las voces ,una estrategia de debilitar, de generar miedo; sin embargo ante esta circunstancia el periodismo independiente está firme ejerciendo y demostrando que no ha cometido ningún delito”, manifestó Ruiz.

SEGUIR LEYENDO: Cristiana Chamorro calificó como "farsa" de la dictadura proceso de investigación en fiscalía

Además, el Ministerio Público citó para mañana jueves al periodista y propietario de Radio Darío, Aníbal Toruño en León y al periodista José Adán Silva, director del medio Literal-Periodismo Ciudadano por la supuesta investigación de "lavado de dinero, bienes y activos" en contra de la clausurada, Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La Fiscalía aún no dicho si va o no a judicializar el caso por el que también han llamado a declarar a cinco periodistas, entre ellos al excandidato presidencial y dueño de la popular emisora Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, y a la periodista Verónica Chávez, del canal 100 % Noticias, cuyo edificio fue confiscado por el Gobierno y sacado de la parrilla de la televisión.



#Nicaragua Fiscalía cita a periodista José Adán Silva, director del medio Literal-Periodismo Ciudadano por la supuesta investigación de "lavado de dinero, bienes y activos" que abrieron contra la aspirante y periodista Cristiana Chamorro por la cerrada FVBCH. @chamorrocris pic.twitter.com/Y6ygsqVbFO — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 26, 2021

La Fiscalía no ha ofrecido detalles sobre la investigación ni corroborado si ha encontrado "claros indicios de lavado de dinero", como determinó el Ministerio de Gobernación.



No obstante, el periodista José Miguel Fonseca, jefe de prensa del Canal 4 de la televisión local, afín al régimen, ha publicado en sus redes sociales copias de documentos, sin que las autoridades lo confirmen o desmientan, que indican que la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) otorgaba fondos a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que a su vez apoyaba con proyectos a medios de comunicación nicaragüenses.

LEER MÁS: Bianca Jagger: Ortega no debe reelegirse por "crímenes de lesa humanidad"



Chamorro Barrios, que es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones sobre los sandinistas, según una encuesta de la firma CID Gallup, afirmó que el Gobierno autorizó el uso de fondos "de un Gobierno legítimo" con el que funcionaba la ONG, por lo que tildó la investigación como un proceso "macabro".