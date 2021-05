Roberto Mora: ¨es un caso político me preguntaron si conocía a Cristiana Chamorro"

“Todas las instituciones del Estado responden a intereses particulares de un partido”, dijo el periodista Roberto Mora de la radio ABC Stereo en Estelí, quien compareció ante el Ministerio Público por una investigación por presunto lavado de dinero contra la aspirante opositora a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios, por la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Mora manifestó que la citatoria responde a un caso político en contra de Chamorro Barrios debido a que le preguntaron si conocía a Cristiana Chamorro, Walter Antonio Gómez Silva, ex Administrador Financiero y Marco Antonio Fletes Casco, ex Contador General de la Fundación.

“Es político contra una persona que tiene interés de ser candidata, nunca he conocido esa organización (FVBCH) tenga alguna actividad ilícita, nosotros como periodistas no estuviéramos vinculados se fuera así, me llamaron en calidad de testigo por el caso de una investigación por supuesto lavado de dinero y preguntaron ¿qué relación tenía con la fundación? ¿de qué manera participa para optar a los fondos? y si conocía a Walter y Marcos, ex trabajadores de la fundación”, explicó

El reportero expresó que todos los nicaragüenses están vulnerables por la falta de institucionalidad “en mi vida he cometido ningún tipo de delito, en este país no existe ninguna institucionalidad nadie está seguro de sus propios derechos, al igual que cualquier nicaragüense me siento vulnerable, hay una disponibilidad porque uno no tiene nada que esconder pueden revisar todo lo que quieran yo soy transparente, pero todas las instituciones del Estado responden a intereses particulares de un partido creo que resta credibilidad, necesitamos la institucionalidad en el país”

El abogado Mynor Curtis, representante de Mora, no descartó que la fiscalía llame a otros periodistas, principalmente a quienes han participado en concursos de la cerrada fundación.

“Van a citar a todos los periodistas que hayan recibido, que han concursado en la fundación Violeta Barrios de Chamorro y hayan ganado el concurso a esos periodistas los van a citar, según mi criterio ¿por qué razón tienen cheque de esa fundación? Tampoco me extrañaría que impute algún delito a algunos de los periodistas” dijo Curtis.

El Ministerio Público citó por segunda vez a Walter Gómez, ex Administrador Financiero de la fundación. La abogada Eylin Cruz Rojas explicó que Gómez se reservó el derecho a declarar en base al artículo 34 de la Constitución Política.

“Gómez recibió una citatoria para ampliación en su carácter de imputado se le manifestó a la fiscal que nos atendió, don Walter lo manifestó en viva voz que hacía uso del artículo 34 de la Constitución que tiene derecho de abstenerse a declarar”, dijo Cruz.

La representante legal informó que el Ministerio Público está haciendo una investigación en contra de él, "tiene facultades de investigación, pero será con otros elementos de prueba que tendrán que seguir investigando, pero no con la declaración del imputado, así que a él ha hecho uso de su de su derecho constitucional de guardar silencio (...) se dejó establecido que hoy no iba a declarar y ellos lo asumieron que no iba a declarar”, indicó.

La Fiscalía, que dirige la expolicía y sancionada Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado, por presunto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense y la sociedad.



Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".