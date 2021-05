Jaime Arellano asiste a fiscalía "vengo a decir la verdad" denuncia intimidación a periodistas

El comentarista político Jaime Arellano y el periodista Ludwing Loáisiga comparecieron ante el Ministerio Público sobre el caso por supuesto lavado de dinero contra la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro. Hasta el momento cinco periodistas y un representante de un medio de comunicación han comparecido a dicha institución.

“Yo vengo con mi frente en alto no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, vengo a decir la verdad, esto es parte de una estrategia para tratar de intimidar al periodismo independiente el cual no va dejar de existir, ni dejará de hacer su trabajo, quieren que la gente pierda las esperanzas, pero ninguna de las cosas dos cosas va dar resultado”, dijo Arellano

En la entrevista con la fiscalía, el comentarista dijo que le preguntaron si había recibido apoyo de la Fundación “respondí que la Fundación tenía un programa para fortalecer los medios de comunicación en el convenio me apoyaron para pagar los gastos mínimos que necesitaba la plataforma alrededor de $1000 mensuales por un poquito más de un año, con ese dinero pagaba la renta del módulo, internet y al muchacho que me apoya”, explicó.

Además, Arellano recordó las declaraciones del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, “en su momento me dijo que el poder judicial era un arma que usa el frente sandinista para eliminar a sus adversarios, intimidar a sus enemigos y premiar a sus allegados, aquí está demostrando que tiene una agenda y esa agenda se llaman Cristiana Chamorro y Fundación violeta Barrios de Chamorro”

El comentarista llegó acuerpado por algunos jóvenes integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Jason Salazar expresó que es un “respaldo” a los periodistas ante las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega.

“Venimos a hacer compañía a Jaime Arellano como parte de este proceso indebido que se está cometiendo contra los diferentes comunicadores del país, es parte de las arbitrariedades de un Estado inconstitucional, venimos no solo por Arellano sino en apoyo a todo el gremio periodístico que está siendo señalado de forma indebida quieren criminalizarlos y procesarlos por su labor democrática”, dijo Salazar.

El líder universitario Lesther Alemán justificó que no llegaron ayer porque estaban en una reunión de la Alianza Ciudadana “nos solidarizamos con el periodismo independiente en Nicaragua, todos los que han venido, nosotros condenamos plenamente estos actos, si sos verdad te impones, la verdad siempre va a triunfar, el periodismo en Nicaragua continúa enfrentándose a un sistema represivo (...) Ayer estábamos en una reunión permanente dentro de la Alianza Ciudadana vieron nuestro posicionamiento público ante estos actos y estuvimos en una reunión con la Alianza Cívica, eso obstaculizó que nosotros no pudiéramos estar, pero aquí estamos por Jaime pero es una muestra de apoyo para todos los que han sido citados”

El periodista Ludwing Loáisiga dijo que su relación con la Fundación ha sido a través de capacitaciones a colegas, al mismo tiempo, consideró una acción equivocada señalar a la fundación por supuesto lavado de dinero “equivocado y fuera de lugar, todos sabemos que esto ha sido muy transparente, capacitar al periodismo no es ningún delito, ejercer periodismo no es ningún delito, estar juntos haciendo preguntas no es ningún delito y nunca lo va a hacer, el periodismo está bajo una criminalización como lo han estado otras profesiones antes (...) mágicamente esto empezó cuando se lanzó una precandidatura”, dijo

La Fiscalía, que dirige la expolicía y sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado, por presunto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense y la sociedad.