Cristiana Chamorro presenta recurso de amparo contra fiscalía y Gobernación, asiste a segunda cita

“Vengo a saber por qué me están acusando de esta manera indebida”, dijo la periodista y aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro a su ingreso al Ministerio Público que la señala por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos.

“Vengo a ejercer mi derecho de acceso a la información pública quiero saber porque me están imputando estos delitos de falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos y lavado de dinero, he venido también en defensa del periodismo independiente a saber porque están arremetiendo contra todos ustedes”, dijo Chamorro.

Además, la periodista denunció a los fiscales Yiskar Moraga, Heidi Ramírez y Manuel Rugama, así como al Ministerio de Gobernación por rechazar un escrito en su defensa.

“Introduje un recurso de amparo en contra de los fiscales, no sentimos amenazados, yo y todo mi equipo en la fundación, nos andan persiguiendo, el recurso de amparo es contra los fiscales Yiskar Moraga, Rugama, Heidi Ramírez (...) no me aceptaron un escrito en el Ministerio de Gobernación en defensa de mi derecho por qué tengo derecho a mi defensa a cómo tiene todo ustedes voy a pasar averiguar todo eso”, denunció.

Chamorro Barrios manifestó que el régimen de Daniel Ortega pretende incriminar de una forma “criminal” “Ellos tienen miedo (Ortega) mi servicio a Nicaragua no peligra, porque me están acusando de esta manera indebida, ya dijo también la agencia de Estados Unidos que aquí no hay lavado de dinero, aquí me quiere montar un juicio macabro, un juicio contra todos nosotros, contra toda la prensa independiente, contra la libertad de expresión y contra las libertades públicas de los nicaragüenses, contra nuestro derecho a ir a elecciones el próximo 7 de noviembre”

En un comunicado, el Ministerio Público señala que procedió a realizar el análisis de la documentación que le fue entregada por parte de Gobernación “encontró serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos en la fundación”, indican.

Una fuente dijo a 100% Noticias que le aplicarían también a Chamorro, la Ley de Agentes Extranjeros, pese a que la Fundación informó del cierre en febrero y Gobernación y la Asamblea Nacional se han negado en tramitar el cierre y esto viene acompañado de la Ley Guillotina o Ley de inhibiciones que aprobó el régimen para sacar el juego político electoral a los opositores que le incomoden.

No hay lavado de dinero

El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó los señalamientos de supuesto "lavado de dinero" en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, basados en las auditorías que realizaron a la Fundación hasta su cierre en febrero del 2021, así lo informó un portavoz del Departamento de Estado ante consultas que realizó 100% Noticias y la Voz de América.

"Como parte de nuestra supervisión regular, USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta B. de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos" dice la comunicación enviada.