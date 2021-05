Esposa de Juan Sebastián Chamorro recurre ante CIDH por juicio de embargo en su contra

El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y su esposa Victoria Cárdenas, a través de una conferencia de prensa informaron que ante la escala represiva del régimen de Daniel Ortega, recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para denunciar a los reparos fiscales millonarios que les impuso la Alcaldía de Managua.

“Como los tribunales no nos han amparado y mas bien pretenden subastar los bienes de mi mamá, hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de quejas y denuncias CIDH. El juez octavo de distrito es la autoridad encargada de subastar estos bienes, nos restringen nuestra libertad individual, nos quieren prácticamente confiscar todos los bienes y tienen un doble estándar” denunció Cárdenas.

Lea Además: Jueza sandinista ejecuta embargo contra esposa de Juan Sebastián Chamorro

De igual manera señaló que el juez valoró una propiedad en 18 millones de córdobas lo que viene significando el doble de lo que la alcaldía reclama, “ahora la quieren subvaluar con un perito que no es idóneo por falta de imparcialidad, mi familia considera que se está cometiendo una injusticia por razones políticas y económicas” expresó la esposa del precandidato presidencial.

Asimismo, Victoria Cárdenas agregó que “si el Estado nos confisca buscaremos reparación internacional de acuerdo a las leyes internacionales que sí protegen los derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” concluyó Cárdenas.

Por su parte el abogado defensor de la Familia Chamorro Cárdenas, manifestó que el procedimiento legal ha sido agotado y no admitieron el recurso de casación, “prácticamente han dejado en la indefensión a doña Victoria porque no ha habido tutela jurídica de sus derechos, ellas presentaron en nombre de la compañía toda clase de pruebas que han sido inadmitidas por el juez de primera instancia, por la corte de apelación y para ir a la Corte Suprema de Justicia de manera de que los tribunales han violado la constitución política en su articulo 160 que los obliga a tutelar jurídicamente los derechos de las personas que comparecen, es decir el derechos de defensa que ellas han tratado de ejercer no ha sido admitido” explicó el abogado.

Lea Más: Juan Sebastián Chamorro denuncia inminente expropiación de bienes de su esposa Victoria Cárdenas

El pasado 5 de octubre de 2020 se ejecutó el embargo contra Victoria Cárdenas esposa de Juan Sebastián Chamorro, así como la suegra y cuñada de éste. La jueza sandinista Evelin Jiménez, jueza segundo de ejecución y embargo de municipio de Managua ordenó el embargo a siete propiedades de la sociedad Intermezzo, mejor conocido como Intermezzo del Bosque.

"Jueza sandinista embarga casa de mi suegra, pozo de agua y cinco lotes de Intermezzo del Bosque. Aunque aquí no hay estado de derecho, nos defenderemos por tener la verdad de nuestro lado. ¡Se van!" denunció Chamorro en su cuenta de Twitter.