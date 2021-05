Yonarqui Martínez continúa batallando con secuelas tras superar la covid-19

La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez quien sobrevivió a la covid-19 informó a través de su red social en Facebook que pese a que el virus ya no sigue en su cuerpo ha dejado varias secuelas con las que está luchando.

“Han sido días difíciles e intensos, el virus ya no está presente en mi cuerpo, dejó secuelas las cuales estamos luchando (Aún con oxígeno). Me embarga la impaciencia por querer retomar mi vida, pero ahora toca tener aún más paciencia, tuve malas decisiones en torno a mi estilo de vida no solo el virus sino los factores de riesgo a los que estaba expuesta, debo reconocer que los médicos hicieron lo que estuvo a su alcance y el personal de Enfermería que aún las tengo a mi lado, el agradecimiento es enorme más que los malos ratos, la vida me enseñó aún más de ella” publicó Martínez en su red social.

Al mismo tiempo la defensora de derechos humanos agradeció al personal médico que está con ella a quienes considera como su familia.

“La palabra médico me cala el alma y ver a las enfermeras me hace un nudo en la garganta han sido mi familia no puedo ni podré olvidar cada segundo de su entrega y humanidad que te hagan sentir bien en medio de tanto, agradezco las oraciones y a los que de una y otra manera se solidarizaron con mi estado, ya habrá momento para darle un anhelado abrazo hoy este es el único medio permitido, eso tan sencillo(Un abrazo) se ha convertido en un sueño, poder abrazar a mis seres queridos a mi madre a mis hijos a mis amigos. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vivir y disfrutar cada día de vida como un regalo y bendición del Señor. Oremos por todos los enfermos de covid19 seamos responsables, cuidémonos, y sobre todo no le desees mal a nadie. Buen día” finaliza la publicación de Yonarqui Martínez.

El pasado 5 de mayo la abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, aseguró que luego de realizarse exámenes para determinar si los síntomas que presenta eran relacionados con el covid-19, los resultados de éste arrojaron positivo de coronavirus por lo que permanece en reposo como se lo han recomendado fuentes médicas.

“Hoy los resultados de los exámenes confirman un diagnóstico de covid19, por recomendaciones médicas debo de estar en reposo, y aislamiento. Agradezco a todos por sus buenos deseos” manifestó la abogada.