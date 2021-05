Cristiana Chamorro no descarta captura en su contra, denuncia secuestro de dos extrabajadores

La aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro denunció que la policía secuestró al ex administrador financiero Walter Gómez y Marcos Fletes ex contador de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La policía sandinista no presentó ninguna orden de allanamiento. Chamorro expresó no renunciará a sus aspiraciones mantiene el Sí a servir a Nicaragua y no descartó que el régimen de Daniel Ortega intente encarcelarla.

“El servicio por servir a Nicaragua no se detiene por una intención del régimen de detenerme”, dijo Chamorro Barios y agregó “Nosotros estamos expuestos, todos los ciudadanos estamos expuestos”

Respecto al secuestro de los dos extrabajadores, la precandidata explicó que Walter Gómez fue secuestrado por la policía cuando se encontraba en su vivienda “Un policía toca la ventana con fuerza, la esposa de Walter se asomó y vio que era un policía y le dijo abrime la puerta, pero dame una orden y explícame a qué venís, y no dio la orden, abrieron la puerta entraron lo buscaron le dieron vuelta a la casa, allanaron y se llevaron a Walter; en el caso de Marcos Fletes, él estaba en una casa de seguridad y salió, se le acercaron unos unas personas y se lo llevaron secuestrado”

La periodista manifestó que las “fuerzas tenebrosas” de Ortega Murillo operan en la noche para amedrentar e intimidar a sus adversarios “Fuerzas tenebrosas cómo estas así actúan, de noche, actúan al caer del día para meter más miedo, ellos lo están haciendo para intimidarnos a todos, para enseñarnos cuáles son los niveles de monstruosidad que tiene lo hicieron al caer la noche para intimidar a toda la familia en la casa de Walter había un niñito que tuvo que salir de la casa horrorizado al ver aquellos hombres vestidos de negro allanando la casa y metiéndose llevándose a su padre, así actúa esta dictadura, y actúa para intimidarnos a todos”

Chamorro Barrios considera que es una arremetida contra la libertad de expresión y las libertades públicas “la fundación Violeta Barrios de Chamorro en este momento se encuentra acosada y perseguida por el régimen de Daniel Ortega, es una venganza de Daniel Ortega contra el legado doña Violeta Barrios de Chamorro por tantos años puso al servicio de Nicaragua su capital político para apoyar la libertad de expresión y las libertades públicas, protestamos enérgicamente por este nuevo allanamiento que se nos está haciendo a todos los nicaragüenses”

La periodista dijo que Daniel Ortega intenta impedir un proceso electoral para que los nicaragüenses puedan ir a votar y que puedan tener un paso hacia la democracia libre “una democracia en progreso como nos heredó doña Violeta Chamorro legado que hoy lo quieren aplastarlo, quieren acosar por todos estos medios, vamos a seguir firme en la defensa de la libertad de expresión, en la defensa de la libertad de todos los nicaragüenses”

La hija de Violeta Barrios de Chamorro indicó que solo en “unidad” se podrá derrotar a Daniel Ortega “es una apertura hacia la unidad, la unidad es lo que yo estaba proponiendo, porque aquí sólo vamos a poder lograr condiciones para las elecciones libres y transparentes si todos nos ponemos de acuerdo en una unidad nacional y sólo vamos a ganar en unidad nacional, no vamos a ganar divididos, no podemos ganar, así es que tenemos que unirnos y tenemos que tener esperanzas en que vamos a poder lograr esa unidad para derrocar a Ortega”

La Fiscalía, que dirige la expolicía y sancionada Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".