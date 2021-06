Periodista Patricia Orozco y sociólogo Cirilo Otero citados en fiscalía

La periodista Patricia Orozco quien fungió como directora del medio de comunicación Onda Local por más de 20 años, recibió la citatoria por parte el Ministerio Público para ser entrevistada este martes 1 de junio por el supuesto delito de lavado de dinero en el que implican a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro como exdirectora del Fundación Violeta Barrios de Chamorro, así como a los señores Marco Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva.

Orozco quien ahora dirige el medio digital Agenda Propia dijo a 100% Noticias que la citatoria que han recibido se da por la firmeza, entereza y dignidad que han mantenido por mucho tiempo en el ejercicio periodístico.

“Creo que nos citan por la firmeza, por la entereza, por la dignidad que hemos mantenido por muchos años frente al poder público, la fiscalía sabe que no hemos cometido ningún delito, no entiendo porque nos citan, pero bueno mañana estaremos a los 8 de la mañana en punto para decirles que no hemos cometido ningún delito que no somos delincuentes y que su procedimiento en anómalo” expresó Patricia Orozco a 100% Noticias.

#Nicaragua Más citados en fiscalía en caso montado a FVBCH. La periodista Patricia Orozco y el sociólogo Cirilo Otero, citados para este 1 de junio a las 8am https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/EeEHAzNBtR — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 31, 2021

Por otro lado, Onda Local en una nota informativa destacó que “Patricia Orozco y Onda Local no tenemos nada que ocultar. Daremos testimonio de la transparencia de la cooperación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) con Onda Local, lo cual no constituye ningún delito, entre 2016 y 2019, como beneficiarios de los proyectos de la FVBCH, Onda Local ha recibido apoyo para el fortalecimiento de la calidad periodística, capacitación y mejoramiento tecnológico, todo bajo los estándares de la cooperación internacional. El apoyo de la FVBCH ha incluido, en parte, el pago del espacio radial, inicialmente a Radio La Primerísima, bajo la dirección de William Grigsby Vado” señala parte de la información publicado por dicho medio en su sitio web.

Onda Local fue uno de los medios que también fue allanado por la dictadura Ortega Murillo en diciembre de 2018, durante el asalto a la Fundación Popol Na, la Policía allanó la oficina de Onda Local, pese a que el vigilante les advirtió que se trataba de un espacio privado.

El sociólogo Cirilo Otero también fue citado a la fiscalía a las 8am de este martes.