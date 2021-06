Patricia Orozco y Cirilo Otero comparecen en fiscalía, régimen de "cacería"

Este martes comparecieron en el Ministerio Público la periodista Patricia Orozco, ex directora del programa radial Onda Local y el sociólogo Cirilo Otero, ambos declararon como testigos por un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios por la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

El sociólogo Cirilo Otero informó que le preguntaron sobre su relación con la cerrada fundación, pese a que nunca existió ningún vínculo laboral “mi presencia era como testigo ¿Cuál había sido la relación con la con la fundación? ya expliqué lo que sabía y después preguntas normales generales del tema, nada especial, nada nada que me pareciera coaccionar, preguntaron cuánto tiempo la conocía, pues como ciudadano de este país conozco la fundación”

LEER MÁS: Crece la violencia en el contexto electoral de Nicaragua, según un observatorio

Otero dijo que no le extraña que lo citaran debido a que no existen leyes en el país “la fiscalía puede hacer citas de cualquier tipo, aquí no tenemos ley en el país, no hay estructura gubernamental, a mí no me extraña que me pregunten y me digan que debo de explicar, frente a una dictadura esperas cualquier cosa, te pueden decir cosas desagradables es una dictadura y hay que estar claros que vivimos en una dictadura”

Mientras, la periodista Patricia Orozco, quien dirigió por más de 20 años el programa radial Onda Local, expresó que "Patricia Orozco y Onda Local no tienen nada que ocultar. Daremos testimonio de la transparencia de la cooperación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con Onda Local, lo cual no constituye ningún delito".

“Les chima en el zapato el periodismo independiente por eso están de cacería, esta es una situación ilegal que está haciendo la Fiscalía y así lo tenemos que ver quienes hacemos periodismo y no somos delincuentes, en tanto no deberíamos de estar aquí, nosotros los periodistas tenemos mucho que hacer, trabajar, tenemos que investigar que estar aquí en la Fiscalía”, dijo Orozco cuando ingresaba a dicha institución.

SEGUIR LEYENDO: Prensa nicaragüense está "amenazada" y "perseguida", según opositores

Orozco quien ahora es directora del portal digital Agenda Propia explicó que entre los años 2016 y 2019, fueron beneficiarios de los proyectos de esa ONG, el programa Onda Local recibió apoyo para el fortalecimiento de la calidad periodística, capacitación y mejoramiento tecnológico, "todo bajo los estándares de la cooperación internacional".

La periodista manifestó que el fiscal Manuel Rugama le “golpeó la mesa” porque estaba molesto por las respuestas de Orozco “Algunos colegas han dicho que son muy lindos, no son lindos están haciendo el trabajo que tienen que hacer como servidores públicos y uno malcriado me golpeó la mesa y le dije un momentito no me golpee la mesa que no le estoy faltando el respeto ni alzando la voz, le molestaban las respuestas, iba volvía, iba volvía, te quiere llevar a decir cosas que uno no ha dicho”

Orozco agregó que el fiscal Rugama insistentemente quería que confirmara que había recibido grandes cantidades de dinero sin presentar pruebas de los cheques “el doctor Montenegro estuvo todo el tiempo ahí aunque no pueden abrir la boca los abogados, en algún momento que Montenegro intentó explicar que yo no sabía o no recordaba alguna cifra, por ejemplo, en el tema de las cifras me querían obligar a decir que había recibido cierta cifra, me dijo yo tengo los cheques, entonces le dije si tiene la información para que mi cita”

LEER MÁS: Cristiana Chamorro no descarta captura en su contra, denuncia secuestro de dos extrabajadores

La directora del portal digital Agenda Propia expresó que el fiscal “botó la gorra” porque no consiguió lo que quería “las preguntas te las voltean referidas a los fondos de la fundación, me dijo en algún momento que él tenía las copias de los cheques, han pasado 6 años desde que yo firmé el primer convenio de colaboración, cuando botó la gorra y golpeó la mesa yo le dije, yo también se la puedo golpear, ellos están buscando quién se resbala para decir que la fundación lavaba dinero, eso es lo que persiguen y esa es la acusación que según ellos tienen del Ministerio de Gobernación, pero por supuesto el periodismo independiente tiene para rato, aquí estamos y vamos a seguir estando les guste o no le guste, les parezca o no lo que decimos”, concluyó.