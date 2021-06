Parricida y violador va a juicio este 2 de junio por estrangular a su hija con una faja

11:49 a.m.

Este miércoles 2 de junio se llevará a cabo el juicio en contra del sujeto Bismarck Alí Carvajal Zamora, de 44 años, en el Juzgado Segundo Especializado en Violencia de Managua. Carvajal está siendo acusado por los delitos de Parricidio y violación agravada en contra de su hija Ivonne Marcela Carvajal Moreno, de 17 años.

Los restos de la joven fueron encontrados en un basurero en el sector del anexo al barrio La Curva, Distrito VI de Managua. De acuerdo a la información recabada, Ivonne le reclamó a su padre los abusos sexuales a que la sometía, la reacción de su progenitor fue estrangularla con una faja y luego fue a botar su cuerpo al basurero.

El sujeto también enfrenta otra causa por violación agravada en perjuicio de su otra hija menor a la que también abusaba sexualmente.

La madre de la joven asesinada es una ex policía, quien a pesar de los señalamientos de los vecinos por no hacer nada por sus hijas, no está siendo investigada por los dos casos.

Los hechos

En un comunicado, la policía señaló que Bismarck Alí Carvajal Zamora, padre de Ivonne Marcela Carvajal Moreno, discutió con su hija, quien reclamaba los abusos sexuales que este realizaba a ella y a su hermana.

“El detenido forcejeó con la víctima y colocó una faja en el cuello y la asfixió. Luego el hombre salió de la casa a la 1:49 de la tarde, en su vehículo placa M 254751 donde llevaba el cuerpo sin vida de su hija, una mochila, un saco macén pequeño con ropa, la faja que utilizó para asesinar a la joven y un edredón donde ocultaba el cuerpo”, indican

Luego, el parricida abandonó el cuerpo en la comarca Sabana Grande, de la Kola Shaler 160 metros al norte y 70 metros al este.

Evidencias

Entre las evidencias que presentó la policía se encuentra la mochila, un saco macén con ropa de la víctima, edredón, automóvil y la faja de cuero que utilizó para asfixiarla.

El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la muerte de la adolescente fue por asfixia mecánica, estrangulamiento a lazo.