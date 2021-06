“No respaldamos candidatos, ellos deberían respaldar a las víctimas de abril”

11:53 a.m.

Francys Valdivia Machado, presidenta de las Madres de Abril, cuenta en esta entrevista la profunda decepción que hay entre las víctimas y sus familiares debido a la incapacidad de la oposición para unirse y hacer frente a la dictadura. “Lo que se espera es que sea un candidato único, y que resulte del proceso de las exigencias de abril”, demanda la presidenta de AMA.

La mayoría de los precandidatos de la oposición en Nicaragua a través de las redes sociales enviaron muestras de solidaridad con las madres que perdieron a sus hijos durante la masacre del 30 de mayo de 2018, en la denominada “Madre de todas las marchas” que cumplió su tercer aniversario este domingo. Aunque los políticos intentaron congraciarse con los familiares de las víctimas, desde hace meses hay insatisfacción con ellos, sobre todo porque no se ha concretado la unidad opositora y la agenda de justicia y reparación de las madres de abril ha quedado relegada.

Mientras los políticos siguen en sus desatinos, los familiares de las víctimas de abril sufren el acoso policial del régimen Ortega-Murillo. Por ejemplo, algunas madres participaron este domingo en distintas misas conmemorativas y fueron víctimas de policías y manifestantes sandinistas, quienes las retuvieron, golpearon y hasta las despojaron de su dinero al salir de la Universidad Centroamericana (UCA), detalló en un comunicado la Asociación de Madres de Abril (AMA).

Francys Valdivia Machado, presidenta de esa organización que integra 100 familiares de víctimas, habló con Redacción Abierta sobre las principales demandas de justicia y el papel de los opositores que lo califica como una “vergüenza”. Plantea la unidad como única alternativa para derrotar a Daniel Ortega. Valdivia ha vivido en carne propia la represión del régimen: perdió a su hermano Franco Valdivia cuando salió a protestar y recibió un disparo en el ojo izquierdo, la bala se alojó en la cabeza; también el pasado 20 de abril estuvo retenida con violencia por la Policía en el departamento de Estelí, quienes le lesionaron el brazo derecho.

En el último comunicado de las Madres de Abril se percibe impotencia por la impunidad al cumplirse tres años de la masacre del 30 de mayo.

El comunicado lo resumiría en tres palabras: dolor, resistencia, pero tampoco podemos negar la frustración e impotencia que sentimos por el asesinato de nuestros familiares y que no tengamos acceso a la justicia. No nos sentimos derrotadas… es decir, nosotras hemos transformado ese dolor: esto se convirtió en una lucha para toda la vida. Y esto va a ser generacional porque asesinaron a hijos, hermanos y tíos. Como hermana de Franco Valdivia, vamos a seguir resistiendo con el gobierno que sea.

¿Por qué en el comunicado recomiendan a los precandidatos presidenciales que escuchen la voz del pueblo?

Están enfocados en otros temas, que son importantes, pero no son trascendentales. No se muestra claridad, una posición de que en Nicaragua se va a romper el ciclo de la impunidad. Nosotras en conjunto con el pueblo estamos observando las cosas que hacen… por ejemplo, el día ese de la inscripción de alianzas electorales, 12 de mayo. A última hora estaban que si voy, que llego de último. Dan vergüenza definitivamente.

Dennis Martínez estaba como garante en ese momento y calificó como show mediático ese acontecimiento. ¿Coincide con sus afirmaciones?

Sí, están minimizando los problemas y necesidades de un país, al dar a conocer sus egos. Lo único que están haciendo es midiendo fuerzas. No pudieron unirse en dos años, recibieron asesoramiento y saben que sin unidad el Frente Sandinista va a ganar. Están actuando individualmente. No vamos a permitir un orteguismo sin Ortega. Es decir, solo cambio la figura, y la estructura se mantiene. Con las viejas prácticas autoritarias, dictatoriales y tiránicas.

Piden impugnar a una fórmula señalada de crímenes de lesa humanidad, hablamos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso no existe en boca de los precandidatos y hasta pareciera una propuesta no realista.

No es realista, pero hacemos nuestro sentir y es nuestra demanda. Y lo colocamos sobre la mesa.

¿La oposición tendría responsabilidad si Daniel Ortega se queda cinco años más en el poder?

Por supuesto, el pueblo y nosotros como familiares no vamos a estar al vaivén de sus egos y sus intereses. Se necesita claridad y un rumbo. Mientras no exista eso, nadie va a llegar a votar. Hay un descontento total, hay un desgaste emocional y físico.

¿En los programas de los precandidatos ustedes han escuchado que hablan de una Fiscalía Especial y Comisión de la Verdad, como lo piden en su reciente comunicado?

Sí y no. A medias tintas es lo que se percibe y se ha visto. ¿Alguno de los precandidatos ha dicho que si asume la presidencia decretará que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad? Es el primer paso y primer compromiso, y ninguno lo ha dicho.

Las Madres de Abril todavía no apoyan a un candidato en específico. ¿Se han acercado a ustedes?

Desde el colectivo de la Asociación de Madres de Abril no respaldamos a ningún precandidato hasta el momento, porque nuestras demandas son y serán hacia el Estado de Nicaragua como tal. Nosotras presentamos una serie de propuestas, esperamos que estos candidatos las respalden, las acojan y las realicen. Nosotras no estamos para respaldarnos a ellos, ellos deberían de respaldar las demandas nuestras, porque al fin de cuentas son las demandas del pueblo. Mientras no exista un candidato único como tal, más bien el panorama es claro sobre cuál va a ser el resultado.

¿Tampoco se han acercado?

No ha habido acercamiento por parte de ellos, han expresado mensajes públicos, pero un acercamiento de reunión con nosotros no.

¿Eso muestra desinterés o falta de compromiso?

Creo que ahorita han andado ocupados en los pleitos y pugnas que se tienen, más que en otros asuntos de interés del país.

Hay constantes llamadas al Estado de Nicaragua por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y el régimen de Ortega continúa pisoteando a todos en el país. ¿Es suficiente esa gestión o esperan más de esos organismos?

Las urgencias, recomendaciones que organismos de derechos humanos realizan hacia el Estado de Nicaragua, no pasan como tal. Tiene un valor estar en los temas de interés de la comunidad internacional, es importante que se visibilice la situación de derechos humanos, pero el mandato es específico: denunciar y visibilizar. Más nada.

¿Crees que las acciones de la comunidad internacional como sanciones puedan hacer recapacitar al régimen?

No. Creo más en la organización de la gente. Ortega ya tiró sus cartas. Ya dijo cuál va a ser el modo de cómo se van a llevar las elecciones. No le interesó ni siquiera el mandato de la Organización de Estados Americanos. Lo que queda es la organización del pueblo. Se va a ir o no a votar.

¿Las madres de Abril van a esperar que se cumplan las fechas de inscripción de candidatos para fijar una postura sobre el panorama electoral?

Exactamente, en su momento la Asociación de Madres de Abril, como colectivo, dará a conocer su posición en torno al proceso de elecciones. En este momento no, porque es muy prematuro. Hay que esperar agosto, que es cuando se concluye quién va a ser el candidato. Lo que se espera es que sea un candidato único, y que resulte del proceso de las exigencias de abril.

