La sancionada policía sandinista irrumpió en la casa de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, denunció la presidenta del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia. Ayer en horas de la tarde, el Ministerio Público acusó este martes a la aspirante opositora por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Al respecto, la activista política, Violeta Granera, quien es vecina de Chamorro Barrios informó que en las afueras de la casa de Cristiana Chamorro hay paramilitares y dos policías que no la han dejado entrar. "Antimotines están adentro María Hurtado y Violeta Granera les están diciendo que si no se mueven las van a llevar arrestadas", informaron

Verónica Lacayo, cuñada de Chamorro calificó como un "atropello" el allanamiento "una cosa espantosa que nunca habíamos visto, tememos por la seguridad de ella, la policía no nos deja entrar somos su familia y no sabemos nada porque no nos hemos podido comunicar"

En un comunicado, el Poder Judicial informó que la doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó "este 2 de junio la orden de Allanamiento y Detención en contra de Cristiana María Chamorro Barríos, acusada por los delitos de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense"

Fuerte presencia policial en la entrada de la casa de @chamorrocris. No dejan acercarse a medios de comunicación pic.twitter.com/yAbDPU3w2N — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) June 2, 2021

La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada.

La juez sandinista también ordenó "radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia"

La Fiscalía también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup, "por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal".



Además, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria con el fin, según indicó, de evitar que evada el proceso investigativo llevado en su contra.



Policía orteguista ejecuta un allanamiento ilegal en la casa de mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris, precandidata presidencial, objeto de un proceso criminal persecutorio. — Carlos F Chamorro (@cefeche) June 2, 2021

Asimismo, solicitó se prohíba a Chamorro Barrios a concurrir a determinadas reuniones y lugares, y de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.

TAMBIÉN A CORRESPONSAL DE UNIVISION



Estas mismas medidas cautelares, excepto la inhabilitación para cargos públicos, se solicitaron contra la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado Talavera, y los periodistas María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, extrabajadores de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.



De momento, el Ministerio Público no acusó a esos tres comunicadores.

La Fiscalía informó "que se continúa el proceso por el delito de lavado de dinero, bienes, activos y otros" por el que se investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.





"El Ministerio Público continuará realizando todas diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos. Hemos llamado y seguiremos llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas" por esa ONG, adelantó.



Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".