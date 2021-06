Policía agrede a periodistas que cubren captura de Cristiana Chamorro

La sancionada policía sandinista agredió a periodistas que daban cobertura a la orden de allanamiento y detención en contra de la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, quien fue acusada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

En las imágenes se observó al jefe de la brigada de antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) dirigir la agresión a la prensa nacional e internacional, en la acción uno de los policías empujó y destruyó el celular de la periodista de Acción 10, Michelle Polanco.

“La orden de la policía replegar a los periodistas independientes que nos encontramos dándole cobertura al allanamiento y a la orden de captura que se giró en contra de Cristiana Chamorro, no sólo yo sufrí empujones todos los que estamos aquí hemos sufrido por parte de la policía que no quiere que nos acerquemos a las inmediaciones a la entrada a la casa, el celular cayó y se rompió”, manifestó la reportera Michelle Polanco a Nicaragua Actual.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), condenó y denunció a nivel internacional la agresión policial en contra de periodistas independientes Michel Polanco de Canal 10 y otros reporteros que brindan cobertura.

Además, la policía goleó a familiares de Chamorro que se encontraban en las afueras de la vivienda indagando sobre el allanamiento policíal.

Verónica Lacayo, cuñada, calificó como un "atropello" el allanamiento "una cosa espantosa que nunca habíamos visto, tememos por la seguridad de ella, la policía no nos deja entrar somos su familia y no sabemos nada porque no nos hemos podido comunicar"

URGENTE : antidisturbios agreden a familiares y amigos de Cristiana Chamorro que intentaban acercarse al área donde se encuentra la opositora. 2:15 pm. pic.twitter.com/huVT7jhWfr — Houston Castillo (@HoustonTexasni) June 2, 2021

La jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró la orden de allanamiento y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado, cuando cerró.

"La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada", explicó la jueza, en una nota de prensa divulgada por el Ejecutivo de Daniel Ortega.

La jueza también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. "Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia", agregó.