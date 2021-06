El periodista Octavio Enríquez compareció en la fiscalía como testigo por un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga y acusa a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios por la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El reportero llamó al Ministerio Público a investigar el abuso de los fondos del seguro social y la desviación de la cooperación venezolana, en lugar de indagar en un caso de “lavado de dinero” que no existe.

Enríquez explicó que el fiscal Yiskar Moraga preguntó sobre su relación con la Fundación “una relación transparente y pública que se ha centrado en la capacitación de colegas lo que repercute en dar mejores herramientas al ejercicio periodístico nacional (...) una pregunta concreta sobre mi relación profesional con la fundación, no tengo nada que esconder, es una actividad profesional tengo mi frente en alto (...) me preguntaron quién era la persona que me entregaba el cheque, entonces yo le dije en la recepción lo recogí, se molestó un poco, usted se va a negar a colaborar ¿usted va a colaborar o no va a colaborar?”

LEER MÁS: Juez sandinista ordena allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro

El periodista se solidarizó con la familia de Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, así como con los periodistas que fueron citados por la fiscalía “no tengan miedo las mejores respuestas que podemos dar es seguir fiscalizando al poder, no podemos dejar de hacerlo Nicaragua lo necesita y este momento crucial, en esta hora oscura de nuestra historia es cuando debemos redoblar esfuerzos para hacer buen periodismo, indagar, elevar los estándares de calidad y pedirle a las fuentes que nos ayuden a contar el mundo caótico creado por el poder”

El reportero llamó al Ministerio Público a investigar el abuso de los fondos del seguro social y la desviación de la cooperación venezolana, en lugar de indagar en un caso de “lavado de dinero” que no existe.

“Cada acto arbitrario lo que hace es exponerlo frente a un espejo, nosotros no somos los cuestionados son ellos, así como hemos encontrado una fiscalía solícita ahora debe investigar la historia que durante años los periodistas hemos documentado, desde los escándalos con el abuso de los fondos del seguro social, la desviación de la cooperación venezolana, el invento de un canal interoceánico con un empresario chino desconocido o el enriquecimiento de la familia presidencial, la represión y sus centenares de muertos”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: EE.UU. cree que una posible inhabilitación de Chamorro refleja el temor de Ortega

Para Enríquez, el régimen busca “estigmatizar” a la prensa independiente “voy a seguir haciendo mi trabajo, nunca he sido estridente, pero sí me gusta hacer mi trabajo y soportarlo, yo estoy convencido que el periodismo nicaragüense hay una semilla y una vocación de servicio público qué es lo que caracteriza al periodismo, si nosotros estuviéramos del lado del poder nada estuviera ocurriendo, es un desfile para estigmatizar y amedrentar, les tengo una mala noticia se equivocan no lo van a lograr”.

Cristiana Chamorro Barrios, la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega busca una nueva reelección, fue inhabilitada para participar en esa contienda bajo el argumento de "no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos".

LEER MÁS: Laura Chinchilla llama a OEA a enviar mensaje fuerte y claro que no permitirá otra dictadura en hemisferio



Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) que derrotó a Ortega en los comicios de 1990, y contra quien se dictó una orden de detención por un caso de presunto lavado de dinero, fue inhabilitada a solicitud del Ministerio Público.



"Se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo", según el fallo judicial.