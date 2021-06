Representante de La Prensa comparece en fiscalía, es un "circo" investigación de "lavado de dinero" que no existe

El secretario de la junta directiva de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, compareció en el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios. Holmann calificó como un “circo” las acciones del dictador Daniel Ortega contra la prensa independiente en el país.

“Es un circo en el cual toda Nicaragua está afectada, pero el que no la debe no la teme, no hay ningún problema”, dijo el secretario de la junta directiva de La Prensa, quien informó que la relación del medio escrito con la cerrada Fundación Violeta Barrios Chamorro ha sido entre los colaboradores del Editorial La Prensa y la fundación.

“Vengo en representación del director de La Prensa a una entrevista, preguntándome nada en específico (...) la misma que tuvieron muchos medios de comunicación y que todos sabemos que son concursos públicos que invitaba la fundación y es lógico que la Fundación cuyo sentido es fortalecer a los medios de comunicación y la libertad de prensa, y siendo La Prensa un medio de comunicación obviamente vamos a tener una relación, no tiene ninguna otra razón de ser”, explicó.

El funcionario de La Prensa enfatizó que en la fundación no “existe” lavado de dinero “El lavado de dinero se fundamenta en que el dinero debe de ser de preferencia ilícita, en este caso el dinero no tenía una preferencia ilícita sino que era una donación por organismos internacionales debidamente soportado (...) el dinero o la ayuda que la fundación le daba a los periodistas y a los medios de comunicación todo está debidamente soportado con contrato y documentos que amparan toda esa relación, no le veo ni pies ni cabeza desde mi punto de vista al tema que sea lavado dinero”

Holmann llamó a la prensa nacional a mantenerse firmes “hay que seguir en la lucha sé que es difícil, La Prensa tiene 95 años de estar batallando en esto, hay que mantenernos firmes y como dice el dicho siempre es más oscuro antes de amanecer (...) La policía recibe órdenes hay gente que acatar las órdenes directamente sin ningún miramiento, hay otros que no”.