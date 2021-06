Precandidato presidencial Arturo Cruz retenido por más de dos horas en aeropuerto de Managua

Tras su regreso de Estados Unidos a Nicaragua, el aspirante a la presidencia, Arturo Cruz, se encuentra “incomunicado”, informó el equipo de prensa de Cruz a 100%Noticias. Cruz es uno de los precandidatos inscritos en la plataforma opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, (ACxL).

“El Doctor Arturo Cruz, tenía previsto regresar a Nicaragua el día de hoy desde Estados Unidos. El avión aterrizó a las 9:00 am en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Desde hace dos horas se encuentra incomunicado y no se sabe nada de su paradero”, informaron.

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), asegura que Cruz se encuentra “retenido” “Desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad exigimos se respete su integridad física”, señalan

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también se pronunció “Nuestro precandidato presidencial Arturo Cruz tiene 2 horas de estar retenido en el aeropuerto de Managua, luego de regresar de EEUU el día de hoy"

Danza inhibiciones

Ayer, el precandidato presidencial y ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz a través de su red social en Twitter anunció que si continúa la "danza de inhibiciones" no participaría de la contienda electoral. Cruz recordó que desde que inició esta contienda por ser el candidato único de la oposición había expresado que no sería parte de un fraude electoral y que si continúan las inhibiciones por parte del régimen de Daniel Ortega no continuará participando.

“Si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso. Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio” dijo Cruz.

Agregó “Yo siempre he sido un gran creyente en que la democracia, es lo que puede garantizar la prosperidad en Nicaragua. Cuando yo entré a esta contienda fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral” señala parte de la publicación de Cruz.