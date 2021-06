Policía y fiscalía detienen a precandidato Arturo Cruz

La sancionada policía sandinista detuvo al aspirante a la presidencia, Arturo Cruz, quien es uno de los precandidatos inscritos en la plataforma opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, (ACxL). La policía acusa a Cruz por supuestamente organizar con financiamiento de "potencias extranjeras" para ejecutar "actos de terrorismo y desestabilización".

En una nota de prensa, el Ministerio Público de Nicaragua, informó que el día de hoy sábado 5 de junio de 2021, fue detenido por la Policía Nacional, el ciudadano Arturo José Cruz Sequeira, "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante autoridad judicial competente", señalan

Según el Ministerio Público "parte del sistema de justicia penal realizará las diligencias que le corresponden conforme ley"

La policía sandisnita informó que la detención de Cruz es por realizar actos que "menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que insten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, piden intervenciones militares, se organizan con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones"

La exguerrillera Dora María Téllez, señala que Daniel Ortega está claro que pierde las elecciones y busca enviar un mensaje a la administración Joe Biden que hará lo que se le “ronque” “Es una guerra declarada contra Estados Unidos que puede salir de eso nada bueno, los nicaragüenses vamos a seguir luchando por nuestras libertades, por los derechos y por qué no haya una dictadura y se acabe la dictadura pero es una guerra declarada de Daniel Ortega contra Estados Unidos que va a afectar a Nicaragua y a todos los nicaragüense, incluyendo a los propios seguidores”

Lesther Alemán escribió "Ninguno de los precandidatos ha atentando en contra de “la paz” ni generado desestabilización, como aquel que: reformó la Constitución para perpetuarse en el poder, fue incapaz de sofocar el incendio en Indio Maíz provocando un incendio social con la reforma al INSS y disparando"

Cruz fue arrestado este sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos.

Ayer, el precandidato presidencial y ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz a través de su red social en Twitter anunció que si continúa la "danza de inhibiciones" no participaría de la contienda electoral. Cruz recordó que desde que inició esta contienda por ser el candidato único de la oposición había expresado que no sería parte de un fraude electoral y que si continúan las inhibiciones por parte del régimen de Daniel Ortega no continuará participando.

“Si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso. Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio” dijo Cruz.