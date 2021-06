El periodista Wilfredo Miranda de Divergentes y Sheyla Balmaceda colaboradora de Despacho 505, comparecieron en el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, pero la fiscalía reprogramó las entrevistas en calidad de testigos.

Miranda expresó que lo único que puede contestar es del periodismo auditable y público “no sé porque me citan, evidentemente por el caso de Cristiana Chamorro vengo a ver para qué me necesitan y contestar las preguntas que sean pertinentes, lo único que les puede contestar es del periodismo que hago que es auditable y que es público”

El reportero informó que la cita fue reprogramada “no me dieron más razones, me pidieron mis datos personales y que me iban a volver a llamar, voy a esperar que me llamen nuevamente”.

De igual forma, Sheyla Balmaceda colaboradora de Despacho 505 fue reprogramada “todavía no he sido entrevistada, así que no tengo nada que decir, la cita la reprogramaron para nueva fecha (...) no sé sobre qué tema voy a tocar entonces cualquier duda yo se las respondo cuando ya sea entrevistada, por el momento no tengo nada que decir”

El abogado Mynor Curtis considera que las citas a periodistas y acusaciones contra ex trabajadores de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro no tienen “ni pies ni cabeza”.

“La investigación es contra la señora Cristina Chamorro, Walter Gomes y Marcos Fletes y no mencionan a la fundación como parte de la investigación, sin embargo se entiende qué es a través de la fundación que supuestamente ellos cometieron los supuestos ilícitos por los cuales los están investigando que a mi criterio no existe ese dinero porque debe de provenir de actividades ilícitas (...) esto simplemente es un montaje y una forma de intimidar a los periodistas porque realmente no hay forma que exista la comisión de un delito de los periodistas por recibir fondos de la fundación”.

Cuatro extrabajadores y excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y la consultora externa, la corresponsal de la cadena hispana Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado, son investigados por la Fiscalía.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".

Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.