Félix Maradiaga: régimen de Ortega es la minoría, tras llegar a fiscalía

Bajo un amplio despliegue policial compareció en el Ministerio Público el aspirante presidencial Félix Maradiaga, quien estuvo exiliado en el marco de la crisis social, política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018.

“Yo vengo acá confiado en que a pesar de todo lo que se nos puede venir encima el régimen es la verdadera minoría frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia y eso lo que hemos estado haciendo”, expresó Maradiaga

El aspirante señaló que el régimen de Daniel Ortega no puede secuestrar a 6 millones de nicaragüenses que demandan libertad “miedo solo a Dios, miedo a que se atornille una dictadura, el régimen no puede secuestrar 6 millones que quieren libertad, esto no es un proyecto individual, no estamos hablando de candidaturas, el régimen ha demostrado que ni siquiera en un proceso amañado está dispuesto a someterse a la voluntad popular”

El politólogo expresó que tiene las manos limpias “Confiando en Dios y en la voluntad de este pueblo encontrar libertad y justicia, cuando uno tiene las manos limpias y la conciencia limpia como la tienen todos los presos políticos y los familiares que resisten desde afuera, precisamente con la confianza de que sus hijos van a salir también libres”

Periodismo fiscalizador

Además, el jefe de redacción del Diario La Prensa, Eduardo Enríquez y el periodista y director de Artículo 66, Álvaro Navarro, comparecieron en la fiscalía por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y por el que se ha citado a más de una veintena de comunicadores.

“El periodismo independiente tiene que seguir informando y no es ningún secreto que estamos asediados, esto es muestra de ello, todo está fuera de la ley desgraciadamente y aquí lo único que habría que hacer es apegarse a la ley y si se apegan a la ley ni siquiera estuviera pasando este martirio”, manifestó Eduardo Enríquez.

Enríquez explicó que de lo que único que puede hablar es de periodismo “la fundación lo que ha hecho es apoyar al periodismo eso lo que yo sé y lo que le puedo decir, todos los periodistas que hemos sido citados lo único que hemos hecho es periodismo independiente ¿qué importancia puede tener una declaración mía para ellos? porque eso es todo lo que les puedo decir”

La cita de Enríquez fue reprogramada.

Asimismo, el periodista Álvaro Navarro se presentó por segunda ocasión a la fiscalía para entregar los soportes o documentos del apoyo que recibió de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“Entregué los documentos en recepción y me los recibieron en la recepción (...) sabemos en las circunstancias en las que estamos y los periodistas que hemos estado desfilando aquí a una citatoria que no sabemos al final cuál es el sentido y cuál es el fin, pues a todos nos traen como testigo, a los periodistas nos queda seguir haciendo nuestro trabajo y responder con más periodismo”, dijo Navarro.

La Fiscalía acusó a la periodista, de 67 años, exdirectora de la clausurada ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre, por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.



En tanto Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, fue arrestado el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos, según informó el Ministerio Público.



Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", de acuerdo con la Fiscalía.