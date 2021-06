La fiscalía abrió una investigación contra el aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga por viajes y reuniones con organismos internacionales en el marco de la crisis social, política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018. Maradiaga asegura que aún no está inhibido. El Ministerio Público no especificó ningún delito por el cuál esté siendo investigado, pese a que le preguntaron si pidió sanciones o si tiene relaciones con el narcotráfico.

“Preguntaron por las fuentes de financiamiento que han tenido diversas organizaciones de sociedad civil e incluso desde fuente organizaciones, como por ejemplo asociaciones de exalumnos puedo decir que sólo le faltó preguntarme si tenía alguna asociación con nuestros compañeros de primaria, increíble (...) las empresas con las que he trabajado (...) se está abriendo un proceso investigativo estamos preparados para lo que viene y nosotros seguimos firmes en nuestro ánimo de organizarnos cívicamente”, manifestó Maradiaga.

LEER MÁS: ¿Teme Daniel Ortega al fantasma de su derrota en la década de 1990 en comicios de Nicaragua?

Según el politólogo, sigue en pie su precandidatura porque no ha sido inhibido. Entre las preguntas que realizó la fiscalía están si pidió sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y sobre un supuesto vínculo con el narcotráfico, lo cual deja entrever que buscan imputar un concurso de delitos.

“Yo no estoy inhibido hasta el momento, existe la apertura de un proceso investigativo, bueno es una un rosario de acusaciones que van aparentemente todo lo que tiene que estar vinculado con mi vida académica, empresarial, mi reunión el Consejo de Seguridad en la ONU en el 2018 (...) Las acusaciones están en la siguiente dirección, en primer lugar, insistencia alrededor de mi labor académica con los estudiantes preguntas alrededor de cuáles fueron las ideas que yo sembré en estudiantes nicaragüenses, mi actividad académica en distintas universidades, en segundo lugar, mi actividad en el IEEPP, tercer lugar, mis actividades internacionales tanto en mi calidad de empresario como en mi calidad de activista y finalmente las preguntas alrededor del tema de las sanciones”, explicó

Respecto a los señalamientos sobre si pidió sanciones para Daniel Ortega, Maradiaga respondió que las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad deben estar sujetos a sanciones internacionales.

“No tengo nada que ocultar, lo he dicho con toda firmeza viendo a los ojos a quienes me han entrevistado, yo he señalado que aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han violado convenios en materia de derechos humanos deben ser sujeto de sanciones internacionales, no tengo por qué ocultar lo que he dicho yo no estoy de acuerdo en aquellas acciones que golpean a los más pobres, pero sí estoy de acuerdo donde q aquellas personas que se han manchado las manos de sangre y respondan ante la justicia”, expresó Maradiaga a los medios de comunicación.

El representante legal de Maradiaga no descarta que el régimen de Daniel Ortega impute varios delitos porque las preguntas se centraron en las sanciones, fuentes de financiamiento, entre otras. El abogado señaló que aparentemente es investigado en el marco de la “Ley Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” (Ley 1,055), conocida como “Ley de Inhibiciones”.

SEGUIR LEYENDO: William Grigsby: leyes represivas se aplicarán a cualquiera, hasta "Carlos Pellas" y "curas"

“Va a iniciar un proceso, estamos esperando una acusación porque eso es lo que ha estado haciendo con los demás precandidatos, importante aclarar de que en el carácter de Félix no está inhibido porque no existe una sentencia firme, dentro de las entrevistas que realizó el fiscal acerca de los viajes y si ha solicitado sanción, dijo que no contra Nicaragua sino contra funcionarios que han violentado los derechos constitucionales y que han cometido crímenes de lesa humanidad”, explicó