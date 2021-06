Abogados de Cristiana Chamorro y Arturo Cruz logran verlos

Benavides logró confirmar con Cristiana que el 3 de junio la jueza Karen Chavarría realizó la audiencia inicial en el domicilio de Chamorro.

Tras siete días del allanamiento y detención domiciliar para Cristiana Chamorro, su abogada defensora, Orieta Benavidez logró hablar con ella por 30 minutos. El encuentro fue este martes 8 de junio en horas de la mañana, y según su abogada se concentraron en hablar del proceso que ha estado plagado de inconsistencias.

Benavides logró confirmar con Cristiana que el 3 de junio la jueza Karen Chavarría realizó la audiencia inicial en el domicilio de Chamorro. Le nombraron una abogada de oficio, pese a que Chamorro les insistió en que tenía a su defensora y aún así realizaron la audiencia.

Benavides informó que fue hasta ayer que la jueza Chavarría, accedió a la petición para estar "apersonada en el proceso en sustitución de María Verónica Nieto, quien fue nombrada defensora de oficio el pasado 3 de junio en audiencia preliminar que se realizó en el domicilio de Cristiana".

"Cristiana pidió a viva voz a la judicial que se me notificara a mi y que se me tuviera a mi como defensora, porque estaba en indefensión. Eso es un hecho relevante porque el procesado tiene derecho a un abogado de su elección y la naturaleza del defensor publico es en aquellos casos cuando el procesado no ha nombrado a un defensor con anterioridad y yo estoy apersonada desde las diligencias del Ministerio Público" reiteró la Dra. Benavides.

El semblante de Cristiana, es "físicamente estable con su ánimo aún bastante fuerte, pero lógicamente se siente muy limitada por el hecho que no tiene comunicación con nadie más, no sabe lo que pasa afuera, está limitado su acceso a comunicarse" dijo Benavides.

Los oficiales de la sancionada policía se mantienen un grupo en el jardín y otros alrededor del muro perimetral. Dentro de la casa permanece Chamorro y ya no hay presencia policial dentro del inmueble, "los policías están afuera" y "cuando llegué estuve en la sala y visible a los oficiales que estaban afuera" manifestó la defensora.

Cristiana denunció que una funcionaria identificada como del Ministerio Público intentó interrogarla días después de la audiencia preliminar, "y llegó en dos ocasiones a querer interrogarla posterior a la audiencia preliminar y eso es grave porque nadie puede pretender de ella una confesión, si ella no está asistida de su abogada defensora y tiene derecho constitucional de no decir nada, esperamos que se abstengan de querer llegar a realizar interrogatorios a Cristiana" expresó la abogada.

Ahora Benavides solicitó nuevamente a la jueza poder entrevistarse nuevamente con Chamorro, ya que los 30 minutos fueron limitados y de esta forma poder ejercer mejor su defensa técnica, además espera que se le permita ver el expediente ya que a estas alturas desconoce la acusación formal ya que solo se le dice que "está en consulta".

Abogado logra ver a Cruz

Elton Ortega abogado del aspirante presidencial, Arturo Cruz logró visitarlo la mañana de este miércoles en Auxilio Judicial, conocido como "El Chipote". Ortega comentó brevemente a 100% Noticias que el exembajador en Washington, no ha sido golpeado.

"Hoy el juez me concedió autorización de visita. Lo pude ver y entrevistarme. No lo han golpeado" ni ha recibido "tratos cruel, etc, dice lo han tratado con decencia, le permiten los alimentos" y objetos de "aseo personal, está solo en una celda" informó Ortega.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí