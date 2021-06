Fiscalía cita a Editor de La Prensa sobre caso de Cristiana Chamorro y lo interrogan bajo Ley de Ciberdelitos

El periodista y editor en jefe del periódico LA PRENSA de Nicaragua, Eduardo Enríquez, compareció en el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, pero informó que de repente la entrevista giró en torno a la Ley Especial de Ciberdelitos que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

“Las preguntas fueron sobre la relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, programa que teníamos, como establecimos la comunicación inicial, en los tipo de programas lo presentaban el medio de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a eso se ejecutaban y después se enviaba un informe en el cual se decía lo que se había cumplido con el apoyo que se había dado que en su mayoría especies como cámaras, equipos o capacitación (...) lo curioso que no queda plasmado en la declaración es que de repente te empieza hablar de Ciberdelitos”, explicó Enríquez.

Según el periodista, el fiscal acusó a La Prensa de publicar noticias falsas, por eso considera que el régimen de Daniel Ortega busca intimidar al gremio con ese tipo de interrogatorios.

“Fui claro en decirle que eso no tenía ningún sentido que eso era totalmente falso lo que me está afirmando, el fiscal dijo que no era una afirmación que me lo estaba preguntando pero a mí me pareció una falta de respeto y así se lo hice saber, dijo es que a veces yo leo el periódico y leo noticias que más bien me desinforman, entonces le digo tiene algún ejemplo usted de eso y me dice no, no lo tengo aquí en este momento, entonces no podemos hablar en específico, pero es curioso que saquen una Ley de Ciberdelitos ahora y empiecen a hablar de ese problema”, indicó

Enríquez explicó al fiscal que la Ley de Ciberdelitos no es una “ley nueva” porque toda la vida ha existido la injuria y la calumnia, que es una herramienta que tienen las personas para utilizar cuando consideran que han sido acusados o señalados falsamente “no es necesario ni siquiera tener una nueva ley y cuando se da esos casos se utiliza la ley de injurias y calumnias (...) pero lo sacan para recordarlo, intimidar, pero llama la atención que ellos estén haciendo referencias a algo que no tiene nada absolutamente nada que ver con lo que se están investigando”

El editor en jefe del periódico LA PRENSA informó que tiene que presentarse nuevamente para entregar unos documentos relacionados a la cerrada fundación, pese a que explicó que no está vinculado al área administrativa del rotativo.

“Al leer la declaración con recursos del Estado, con personal capacitado, es una cosa que no va a terminar en nada porque si uno lee la declaración es bien insulsa da pesar porque sabemos que en este país si hay verdadero lavado de dinero si hay verdaderos criminales en las calles, si hay verdaderos delincuentes asaltando y haciéndole la vida imposible a las personas en los barrios (...) le dije los documentos no los tengo yo sino que los tiene la empresa y ya los entregó pero me lo volvieron a pedir”, manifestó.

Ciberdelitos

La controvertida Ley Especial de Ciberdelitos o "Ley Mordaza" plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La prensa independiente considera que la ley atenta contra la libertad de expresión, fue aprobada por 70 votos de los sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional.

La "Ley Mordaza" fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos a Daniel Ortega, quien apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas, entre otros.