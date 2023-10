William Grigsby amenaza a COSEP y Mike Healy, los declara "agentes extranjeros"

El periodista sandinista, William Grigsby adelantó en su programa "Sin Fronteras" que la operación "Danto" que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega contra los opositores, alcanzaría al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP y su Presidente Michael Healy, quien según Grigsby está "escondido" y se burló porque supuestamente la policía sandinista sabe donde se encuentra, en clara amenaza a una inminente detención.

“Una amiga me dice que, ve mira me dice ya sabes que está escondido Michael Healy y ¿dónde está ?ella me dice donde está y con quién está además, ah están en tal lado y ¿con quién está?, Ya le pasaste la… ya, ya, sí la policía ya sabía, ya sabían cuando les dije y el baboso cree que está escondido y la policía lo tiene localizado. Entonces está escondido el cobarde ese… se las pica de Juan Tenorio a punto de riales, el caso es que él está escondido el hombre este, Michael Healy el flamante Presidente del COSEP, que realmente es agente extranjero y no organismo gremial, el Cosep y aquí tenemos las pruebas” señaló Grisby.

Recuerde Leer: William Grigsby anuncia cárcel para sacerdotes, "magnates" exmilitares y más "Chamorros"

Según el periodista afín a la dictadura Ortega Murillo, el Cosep recibe fondos de una entidad de los Estados Unidos con sede en Washington refiriéndose al Instituto Internacional Raza e Igualdad, que es una organización de Derechos Humanos.

Vale destacar que Raza e Igualdad presentó una petición ante la CIDH, de periodistas contra Daniel Ortega por criminalizar la libertad de expresión. La defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua ha sido criminalizada por el régimen y hoy Grigsby hizo "alarde" de supuestas "pruebas" contra el organismo cuya misión es defender derechos humanos.

“El Cosep recibe dinero de una entidad con sede en Washington en la Avenida Massachusetts por cierto llamado Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad y derechos humanos y ahí están los cheques la oficial del programa del instituto aprobado por el Cosep se llama Ana Bolaños, le dieron no muchos centavos pero fíjense que primero están recibiendo dinero de una entidad extranjera para asuntos internos de Nicaragua, ya son agentes extranjero y no lo han declarado ante el ministerio de gobernación, son gente extranjero la ley lo dice, entonces el Cosep está obligado a declararse agente extranjero y si no lo hace tiene que ser disuelto” dijo el periodista sandinista en su programa.

Por otro lado, asegura que ese dinero es destinado para pagarle a los abogados que defiende los casos de los presos políticos en Nicaragua.

Lea También: Michael Healy: "estamos indignados" por detenciones que erradican la competencia electoral

“Les dieron 44 mil dólares… para pagarle a los abogados que defienden a los presos políticos, entonces los abogados retiran sus cheques del Cosep, tenemos los nombres de los abogados" dijo y mencionó los nombres de los profesionales del derechos que supuestamente los paga el COSEP para la defensa de los reos políticos.